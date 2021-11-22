الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على خريطة ومواعيد وأماكن اختبارات برنامج «الدوم» بالمحافظات

الدوم
الدوم

تبدأ اختبارات مسابقة "الدوم" الأضخم في مصر لاختيار المواهب الشابة في الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني يوم 26 نوفمبر الجاري من قصر ثقافة الإسماعيلية وتم تحديد مواعيد وأماكن الخريطة الأولى لاختبارات المسابقة بالمحافظات.

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تفاصيل اختبارات مسابقة الدوم

وتنطلق الاختبارات خلال الفترة القادمة في عدة محافظات تم اختيارها لتقام في عدد من قصور الثقافة والبداية من قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 26 نوفمبر الجاري وعنوانه “3 طريق عثمان أحمد عثمان - الشيخ زايد”.

وتقام الاختبارات قي محافظة الغربية 28 نوفمبر بالمركز الثقافي بطنطا في تمام الساعة الثامنة صباحا، وفي محافظة الاسكندرية يومي 3 و4 ديسمبر القادم على خشبة مسرح سيد درويش، وتقام الاختبارات في محافظة الأقصر بقصر ثقافة الأقصر يوم 7 ديسمبر بمدينة البياضية وتنطلق بهاها الاختبارات.

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  وتم تحديد العمر من 21 حتى 28 لمسابقة التقديم ومن 16 إلى 27 لمسابقة الغناء والتمثيل وتستمر المسابقة في اختباراتها الأولى بكل محافظات مصر خلال الفترة القادمة حتى تقام التصفيات النهائية بإشراف عدد من المتخصصين.

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تنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ برنامج اكتشاف المواهب الجديد "الدوم" بهدف دعم المواهب الفنية والغنائية في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني.

- شروط الاشتراك في برنامج "الدوم"

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1- سن الاشتراك في المسابقة من 16 إلى 28 عامًا للغناء والتمثيل، ومن 21 إلى 28 للتقديم.

2- الاشتراك في المسابقة للمصريين فقط ويجب إدراج رقم البطاقة الشخصية.

3- الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور.

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4- يجب تصوير فيديو حديث مصور خصيصًا للمسابقة.

5- يجب أن يكون المشترك على استعداد للسفر والإقامة في القاهرة خلال فترة المسابقة إذا تم قبوله في المرحلة القادمة.

6- يجب على المشترك الاحتفاظ برقمه الذي يظهر بعد التسجيل.

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7- إذا تم اختيار المشترك بعد التقديم على الموقع الرسمي سيتم الاتصال به لأداء الاختبارات أمام لجنة البرنامج في المحافظة التابع لها.

8- يجب على المشترك إخطار البرنامج بأي مشاكل صحية أو أمراض مزمنة عند الحضور للمسابقة في حالة وصوله لمرحلة الاختبارات.

ويشارك عدد كبير من المتخصصين في لجان التحكيم المختلفة لاختيار أفضل العناصر.

الدوم مسابقة الدوم تفاصيل اختبارات مسابقة الدوم الغناء التمثيل التقديم قصر ثقافة الإسماعيلية شروط الاشتراك في برنامج الدوم

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