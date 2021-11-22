أستراليا تسمح بدخول حاملى التأشيرات المطعمين بالكامل من أول ديسمبر

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الإثنين إن أستراليا ستسمح بدخول حاملي التأشيرات المؤهلين الذين تلقوا التطعيم بالكامل للبلاد اعتبارا من أول ديسمبر دون التقدم بطلب إعفاء سفر، إذ تتخذ البلاد مزيدا من الخطوات نحو استئناف السفر الدولي.



وقال موريسون إن أستراليا سترحب أيضا بالمواطنين الذين تلقوا التطعيم من اليابان وكوريا الجنوبية اعتبارا من بداية الشهر المقبل.



فتحت أكبر مدن أستراليا سيدني وملبورن حدودهما للمسافرين الدوليين اعتبارا من أول نوفمبر، غير أن تخفيف قواعد الدخول لم يستفد منه سوى المواطنين العائدين والمقيمين الدائمين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.