الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التخلص من 173 طن مخلفات وقمامة من شوارع السنطة وبسيون بالغربية

مخلفات وقمامة من
مخلفات وقمامة من شوارع السنطة وبسيون بالغربية

قال أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة بالغربية، الأحد، إنه تم رفع نحو 100 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

أضاف رئيس مدينة السنطة إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

تابع عبد الشافى كمال، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، الأحد، إنه تم رفع نحو 73 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، أشار رئيس مركز ومدينة قطور، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وأعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتي، بقيادة إبراهيم فايد القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إنه تم رفع نحو 117 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

أوضح رئيس مركز ومدينة زفتى فى بيان، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وقال رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 176 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

أشار رئيس مدينة السنطة، في بيان اليوم، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

التخلص هجوم مخلفات وقمامة فري السنطة وبسيون بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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