«كيفية الحصول على وظيفة» فى دورة تدريبية بجامعة سوهاج

نظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة سوهاج، بالتعاون مع شركة إيديتا دورة تدريبية "أون لاين"، بعنوان "كيفية الحصول على وظيفة بدون خبرة"، والتي استهدفت الخريجين الجدد وطلاب الجامعة من جميع التخصصات.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الهدف من الندوة مساعدة الطلاب والخريجين وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إلمامهم بالطرق الصحيحة فى البحث عن وظيفة، والعمل على تطوير العلامة التجارية لنفسهم.

أضاف عبدالخالق أن الندوة أكدت ضرورة تكوين علاقات وطيدة بين الشباب وبعضهم، لتبادل المعلومات عن فرص العمل المتاحة، وأيضًا التركيز على تطوير المهارات المكتسبة للحصول على وظيفة ناجحة.

وأكد الدكتور محمود الأمير، مدير المركز، أنه شارك في التدريب ١٠٠ طالب وخريج، وحاضر بالتدريب فريق من الموارد البشرية بشركة إيديتا، مضيفا أن الندوة تضمنت العديد من المحاور ومنها، معرفة المهارات اللازمة للحصول على وظيفة، وتقديم العديد من النصائح للمقابلات عبر الإنترنت دون اتصال بالإنترنت معرفة كيفية البحث عن وظيفة الشبكات، والتعرف على العلامات التجارية، وأيضًا كيفية الحصول على المهارات المكتسبة للحصول على وظيفة.

وأعلن رئيس جامعة سوهاج الجدول الزمني للترشح لمنصب عميد كلية التجارة، الذى يستمر فى الفترة من 21 نوفمبر الجاري حتى 12 من ديسمبر المقبل، موضحًا أن برنامج الجدول الزمني تم إقراره عبر تقنية الواتس، ثم تم إعلانه الأحد، مشيرًا إلى أن الأحد المقبل سيتم تلقي طلبات الترشح وملفات التقديم بمقر أمانة اللجنة بمكتب رئيس الجامعة، على أن يتم غلق باب الترشيح الأحد 5 ديسمبر.

أضاف عبدالخالق أن الإثنين الموافق 6 ديسمبر سيتم فحص أوراق المتقدمين وإعلان القائمة المبدئية، على أن يتم تلقي الطعون الثلاثاء الموافق 7 من نفس الشهر، والبت فيها الأربعاء 8 ديسمبر وإعلان الكشف النهائي للمرشحين، لافتًا إلى أن إعلان الجدول الخاص بعرض المرشحين لبرامجهم سيكون الأحد الموافق 12 ديسمبر.