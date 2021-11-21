الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نوال الزغبي: «شيرين عبد الوهاب وحشتنا.. وكورونا ذبحتني»

نوال في انرجي
نوال في انرجي

حلت الفنانة نوال الزغبي ضيفة على برنامج «أهلا وزحما» مع باسم كميل وسارة المنذر على محطة راديو إنيرجي 92.1، للحديث عن مشوارها الفني وتفاصيل عن حياتها الشخصية.

وتحدثت نوال الزغبي في حوارها على راديو إنيرجي عن علاقاتها بالوسط الفني، قائلة إن وائل كفوري ورامي عياش وفارس كرم من أقرب أصدقائها إلى جانب إليسا ونانسي عجرم. 

ووصفت الممثلة الشهيرة ماجي بو غصن بأنها أكثر شخص قريب منها، فيما وجهت رسالة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وقالت نوال الزغبي:" شيرين دي حبيبة قلبي بس هي مختفية عندها ظروف يمكن.. وحشتنا" ثم قدمت أغنيتها الشهيرة "على بالي" بصوتها على الهواء. 


ووصفت نوال الزغبي في أهلا وزحما الفترة التي قضتها بعد إصابتها بفيروس كورونا بأنها كانت 20 يوما صعبة، قائلة: “كورونا ذبحتني”.

وأوضحت أنها قضت فترة طويلة من الحجر الصحي لفيروس كورونا في منزلها لكن زوارها أصابوا بالعدوى، مشيرة إلى أنها تعلمت التريكو وتقدم أشكال بارعة منه ووصفته بأنه مثل ممارسة رياضة التأمل بالنسبة لها. 


وتحدثت نوال الزغبي عن حلمها بفتح مطعم وتقديم الأكلات فيه بنفسها خاصة الطعام الإيطالي، مشيرة إلى أنها ستقيم في مصر في حال غلق الطيران مرة أخرى أو في لندن ولوس أنجلوس.

وقالت نوال الزغبي إنها حريصة على متابعة جمهورها على السوشيال ميديا بنفسها، خاصة تويتر ثم انستجرام، موضحة أن بعض التعليقات عليها يكتبها مرضى نفسيين موضحة:" بشفق عليهم".


وحول غيابها عن التمثيل، قالت نوال الزغبي إنها ترغب في خوض هذه الخطوة أحيانا، لكنها تخاف منها قائلة:" مش ملعبي"، مشيرة إلى أن التمثيل في الفيديو كليب يختلف تماما عن التجربة الكاملة، وأشارت إلى أنها ترغب في تقديم مسلسل قصير يتكون من 8 حلقات على الأكثر، ويكون موضوعه مهما بالنسبة لها مثل موضوع عن الموضة أو المجال الفني. 


وعن عودتها لغناء تترات المسلسلات، قالت نوال الزغبي إن الدراما لم تكن جيدة قبل آخر 5 سنوات، لكنها تطورت كثيرا وهو ما شجعها على تقديم هذا اللون، وأشارت إلى أن أبطال العمل يكون من أسباب تشجيعها على غناء التتر إلى جانب كلماته مثلما حدث مع تتر الناس العزاز، معبرة عن حبها للفنانة نيللي كريم وغادة عبد الرازق. 


وكشفت نوال الزغبي عن ندمها على رفض أغنية "قول رجعت ليه يا حبيبي" التي غناها الفنان حسين الجسمي وحققت نجاحا كبيرا، وقالت إنها لم ترفضها لكنها عرضت عليها بعدما انتهت من تسجيل ألبومها الجديد إنذاك، ولم ترغب في فتح الألبوم مرة أخرى حتى لا تتردد بشأنه.

نوال الزغبي نانسي عجرم قبل شيرين عبد الوهاب فيروس كورونا السوشيال ميديا ماجي بو غصن وائل كفوري عبد الوهاب سوشيال ميديا رامي عياش فيروس كورون بفيروس كورونا

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