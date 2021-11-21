أهم ثلاث مؤسسات بالكوميسا.. المعهد الإفريقي للجلود والمنتجات الجلدية

تأسس المعهد الإفريقي للجلود والمنتجات الجلدية في عام 1990، تحت مسمى معهد الكوميسا للجلود والمنتجات الجلدية، ومن ثم تغير اسمه في عام 2017 لاسم المعهد الإفريقي للجلود والمنتجات الجلدية، لتمكينه من دعم أنشطه تعزيز سلسلة قيمة الجلود في جميع أنحاء القارة الإفريقيه بطريقة ثالثة وفعّالة من حيث التكلفة.

وأعد المعهد عدة برامج ومشاريع في مجالات مثل تنمية الموارد البشرية والمؤسسية والتجارة والاستثمار في قطاع الجلود والمنتجات الجلدية.



وقد ساعد المعهد الأفريقي للجلود والمنتجات الجلدية عدد من أصحاب المشاريع في إعداد دراسات الجدوى وجدوى الاستثمار، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ عدد من المشروعات لمساعدة الدول الأعضاء في تطوير قطاع الجلود الخاصة بها، وبالمعهد عدد من البرامج التدريبية في تكنولوجيا الأحذية الجلدية، وعمل النماذج لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في دول الأعضاء ويقع مقر المعهد في أديس أبابا.



اتحاد الجمعيات الوطنية لسيدات الأعمال بالكوميسا



تم إنشاء اتحاد الجمعيات الوطنية لسيادة الأعمال عام 1993، ويستمد ولايته من ميثاق معاهدة الكوميسا ويقوم الاتحاد على فرضية أنه لا يمكن النجاح في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي إلا إذا تضمن الاشتراك الكامل والعادل لسيدات الأعمال، وتتمثل المهمة الرئيسية للمعهد في تطوير قدرات النساء في مجال الأعمال التجارية في إقليم الكوميسا، من خلال البرامج التي تشجع وتعزز وتخدم الاحتياجات النساء وأعمالهن التجارية، ومن خلال التعاون الذكي مع الشركاء ذوي الصلة ويقع مقر الأمانة العامة للمعهد في ليلنجوي بملاوي.



بنك التجارة والتنمية:



تم تأسيس بنك التجارة والتنمية للشرق والجنوب الأفريقي كمؤسسة متخصصة مستقلة، بموجب ميثاق بنك التجارة والتنمية في نوفمبر 1985 تماشيا مع أحكام الفصل التاسع من معاهدة الكوميسا ، وتتمثل أهداف البنك العامة في توفير المساعدة المالية والفنية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارب بين الدول الأعضاء، وفقا لأحكام معاهدة الكوميسا.



ومهمه بنك التجارة والتنمية هي تمويل وتعزيز التجارة والتنمية الاجتماعية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي الإقليمي، ونص ميثاقه على إنشاء وإداره صناديق ذات أغراض محددة في الإقليم الإفريقي ويقوم البنك بتنفيذ ولايته من خلال استكمال أنشطة وكالات التنمية الوطنية للدول الأعضاء والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الأخرى من القطاعين العام والخاص والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول الأعضاء.



ويشتمل حملة أصحاب الأسهم في البنك على الدول الإفريقية الأعضاء في الكوميسا والاياك والساداك والمستثمرين الدوليين مثل بنك التنمية الإفريقي وشركه الكوميسا لإعادة التامين وشركة إعادة التامين الافريقية والصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية لمريشيوس وشركة إيجل الموريشية للتأمين وصندوق المعاشات بسيشيل ومجلس الضمان الاجتماعي في رواندا والبنك الوطني للاستثمار في موزمبيق وعضوين آخرين غير أقلميين هم الصين وباريت بنك بيلاروس.