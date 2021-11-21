«BBC» تثير غضب العائلة المالكة.. وتهديدات بمقاطعة البث البريطاني

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الملكة إليزابيث الثانية، ونجلها الأكبر الأمير تشارلز، وحفيدها الأمير ويليام، هددوا بمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بسبب فيلم وثائقي يزعم وجود حروب إعلامية شرسة بين أفراد من العائلة المالكة.

وتابعت أن القصر غاضب من رفض المؤسسة، السماح له بمشاهدة الفيلم الوثائقي "الأمراء والإعلام" قبل بثه غدًا، ويقول إنه سيرفض التعاون في المشروعات المستقبلية ما لم يُمنح حق الرد.

وندد مصدر ملكي كبير، بالفيلم الوثائقي، ووصفه بأنه "شئ صغير" وقال إن الخلاف حول البرنامج ترك الملكة البالغ من العمر 95 عامًا "مستاءة".

وأوضحت الصحيفة، أن الفيلم من تقديم "أمول راجان" الذي وصف النظام الملكي من قبل بأنه "سخيف".

وذكرت الصحيفة، أنه في خطوة غير عادية للغاية، انضم أكبر ثلاثة أفراد من العائلة المالكة معًا لتقديم شكوى إلى الإذاعة البريطانية وهددوا بمقاطعتها إذا استمر عرض الفيلم الوثائقي كما هو مخطط له.

وأشارت إلى أنه على الرغم من سلسلة الاجتماعات بين ممثلي الأمير وليام والمؤسسة، قال المصدر إن، "بي. بي. سي" ما زالت ترفض عرض البرنامج على رجال البلاط قبل بثه.

وقال مصدر بالقصر: "هناك انزعاج من ذلك، جميع الأسر الملكية تؤكد بأن هذا ليس عدلًا، لم ير الفيلم أي شخص في القصر".

وتقول بي. بي. سي.، إن الفيلم المكون من جزأين سيوفر "سياقًا" لعلاقة ويليام وهاري بوسائل الإعلام.

وأوضحت الصحيفة أن الفيلم يدعي أن ويليام وهاري، طلبا من رجال الحاشية زرع الفتنة ضد بعضهم البعض في وسائل الإعلام، وهو أمرًا حساسًا بشكل خاص للأمراء، حيث اتحدوا بنجاح لمنع نفس الإدعاء من الظهور في فيلم وثائقي آخر في وقت سابق من هذا العام.

وتابعت أن توقيت إذاعة الفيلم يأتي في الوفت الذي انتشرت فيه التكهنات الإعلامية بشأن العلاقة بين الأخوين لأكثر من عام قبل أن يكشف هاري عن المدى الكامل للخلاف بينهما خلال جولة في جنوب إفريقيا في عام 2019.

وأضافت أن دوق ودوقة ساسكس، أجريا مقابلة كاشفة خلال الرحلة إلى توم برادبي من قناة ITV ادعت فيها ميجان، أنه لم يسألها أحد في العائلة المالكة عما إذا كانت "موافقة" على دورها الجديد.

وأشارت إلى أن هاري بالكاد يستطيع إخفاء خلافاته مع شقيقه، حيث قال عن ويليام: "نحن بالتأكيد على دروب مختلفة في الوقت الحالي، لكنني سأكون دائمًا هناك من أجله وأنا أعلم أنه سيكون دائمًا هناك من أجلي نحن لا نرى بعضنا البعض بالقدر الذي اعتدنا عليه لأننا مشغولون للغاية ولكني أحبه كثيرًا".

وأضاف: "غالبية الأشياء يتم إنشاؤها من لا شيء ولكن كأخوة، كما تعلمون، لديك أيام جيدة، لديك أيام سيئة".

وذكرت الصحيفة، أن الملكة وتشارلز وويليام هددوا بأنه في حال لم يتم تعديل الفيلم قبل بثه غد الإثنين، سيسحبون تعاونهم في مشروعات بي. بي. سي. المستقبلية مثل المقابلات أو الأفلام الوثائقية.

وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة نهاية لعلاقة طويلة بين العائلة المالكة وبي. بي. سي، التي عرضت تحية للأمير الراحل فيليب هذا العام وبثت حفل إيرثشوت، وهو حفل جوائز حول تغير المناخ برعاية الأمير وليام.