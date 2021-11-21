الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير محافظة البحر الأحمر يشهد المؤتمر التنسيقي لشباب الصعيد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، المؤتمر التنسيقي لشباب محافظات الصعيد، والذي عقد بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة بالتنسيق مع قطاع الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر  للتوعية بدور الشباب في مجابهة الأزمات والكوارث. 

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صورة من الحدث

وألقى سكرتير عام المحافظة محاضرة عن الأزمات وكيفية الاستعداد لها، مؤكداً أن المحافظة لديها خطة لمجابهة الأزمات والكوارث تشمل دور كل مدينة ومديرية من المديريات الخدمية، مشيرا إلى أن المحافظة تقوم بتنفيذ العديد من السيناريوهات المحتملة للأزمات للوقوف على مدى جاهزية الجهات المختلفة في حالة حدوث الأزمة. 

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صورة من الحدث

وكانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، استقبال ميناء سفاجا البحري، السفينة LAVIRO قادمة من إسبانيا وعلى متنها 31 ألف طن فحم.

كما أكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 1006 طن بضائع عامة ومتنوعة، و448 شاحنة و84 سيارة، وشملت حركة الصادرات 777 طن بضائع عامة و235 شاحنة و9 سيارة ملاكى.

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صورة من الحدث

كما شكلت حركة الواردات 229 طن بضائع عامة، و213 شاحنة و75 سيارة و31008.944 طن فحم، مع تواجد  10 سفن على أرصفة الموانئ.

مؤتمر البحر الاحمر الشباب والرياضة الغردقة محافظة البحر الأحمر محافظات الصعيد سكرتير عام مجابهه الازمات والكوارث دور الشباب المديريات الخدمية

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وائل لطفي

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