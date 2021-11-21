الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية يكشف أضرار موجة الطقس السيئ

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن تلقيه عددًا من البلاغات في موجة الطقس السيئ منها حدوث عطل لمحول كهرباء الضغط العالي المغذي لمركز ومدينة الإسماعيلية وجارٍ إصلاحه.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن حى ثان وحى أول لا يوجد بهما أى خسائر سوى حدوث عطل في كشاف عمود إنارة بحى أول وعلى الفور تم إصلاحه.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، فى حى ثالث، سقط عمود إنارة بشارع البيارات وتم قطع الكهرباء وعلى الفور تم رفع العمود دون أى خسائر.

كما تلقت غرف عمليات المحافظة بلاغًا يفيد بحدوث عطل بعمود الضغط العالى 11 بقرية هويس سرابيوم بفايد، والذى نتج عنه انقطاع الإنارة حتى صباح باكر وسقوط عمود إنارة، وتم رفعه كما حدث انهيار جزئي لبعض المنازل المبنية من الطين ولا توجد أى إصابات.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن مركز ومدينة القنطرة شرق فلا يوجد به أى خسائر سوى تجمعات مياه الأمطار وتم الانتهاء منها بنسبة 70%، أما فى مركز ومدينة القصاصين، فسقط فرع شجرة كافور على الطريق، وتم رفعها، أما مركز ومدينة أبوصوير فلا يوجد أى خسائر.

وأشار إلى أن مركز ومدينة التل الكبير سقط فيه فرع شجرة كافور بقرية الظاهرية على الطريق، وعلى الفور تم رفعها وفتح الطريق.

أما القنطرة غرب، فتلاحظ وجود تلامس كهربائي بعدد من أعمدة الإنارة بها وتم التعامل الفوري من قبل الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء والطاقة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وكافة القطاعات تحسبًا لوقوع أي حوادث أو أزمات من جراء الطقس السيئ.

وتتلقى المحافظة كافة الشكاوى الطارئة على الأرقام الآتية ٣٣٨٠٢٤٠ - ٣٣٨٠٢٤١ و الخط الساخن ١١٤.

محافظ الإسماعيلية اجتماع محافظ الإسماعيلية اخبار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اخبار محافظ الاسماعيلية اخبار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21 -11-2021

طوارئ في القاهرة لإزالة آثار الطقس السيئ

تعليق الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا لسوء الطقس

تحذيرات من «المرور» إلى قائدى السيارات أثناء سقوط الأمطار

«الزراعة» تقدم نصائح للمزارعين لحماية الفراولة من الأمطار وبرودة الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلى يعمل على خطة لضرب ترسانة صواريخ غزة

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع والتنكيل ضد سكان القدس لتهجيرهم

لليوم الرابع.. مواجهات بين قوات الاحتلال وسكان العيسوية بالقدس