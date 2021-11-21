محافظ الإسماعيلية يكشف أضرار موجة الطقس السيئ

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن تلقيه عددًا من البلاغات في موجة الطقس السيئ منها حدوث عطل لمحول كهرباء الضغط العالي المغذي لمركز ومدينة الإسماعيلية وجارٍ إصلاحه.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن حى ثان وحى أول لا يوجد بهما أى خسائر سوى حدوث عطل في كشاف عمود إنارة بحى أول وعلى الفور تم إصلاحه.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، فى حى ثالث، سقط عمود إنارة بشارع البيارات وتم قطع الكهرباء وعلى الفور تم رفع العمود دون أى خسائر.

كما تلقت غرف عمليات المحافظة بلاغًا يفيد بحدوث عطل بعمود الضغط العالى 11 بقرية هويس سرابيوم بفايد، والذى نتج عنه انقطاع الإنارة حتى صباح باكر وسقوط عمود إنارة، وتم رفعه كما حدث انهيار جزئي لبعض المنازل المبنية من الطين ولا توجد أى إصابات.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن مركز ومدينة القنطرة شرق فلا يوجد به أى خسائر سوى تجمعات مياه الأمطار وتم الانتهاء منها بنسبة 70%، أما فى مركز ومدينة القصاصين، فسقط فرع شجرة كافور على الطريق، وتم رفعها، أما مركز ومدينة أبوصوير فلا يوجد أى خسائر.

وأشار إلى أن مركز ومدينة التل الكبير سقط فيه فرع شجرة كافور بقرية الظاهرية على الطريق، وعلى الفور تم رفعها وفتح الطريق.

أما القنطرة غرب، فتلاحظ وجود تلامس كهربائي بعدد من أعمدة الإنارة بها وتم التعامل الفوري من قبل الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء والطاقة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وكافة القطاعات تحسبًا لوقوع أي حوادث أو أزمات من جراء الطقس السيئ.

وتتلقى المحافظة كافة الشكاوى الطارئة على الأرقام الآتية ٣٣٨٠٢٤٠ - ٣٣٨٠٢٤١ و الخط الساخن ١١٤.