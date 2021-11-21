«الصحة»: استمرار انعقاد غرفة الأزمات لمتابعة مستجدات التقلبات الجوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استمرار انعقاد غرفة الأزمات؛ لمتابعة مستجدات أوضاع التقلبات الجوية.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، يتابع مع غرفة الأزمات بوزارة الصحة، مستجدات تنفيذ خطة الوزارة للتعامل مع موجة التقلبات الجوية التي يشهدها عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن غرفة الأزمات منعقدة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس مساء الأمس، وعلى تواصل دائم مع المديريات، وغرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.

وأشار «عبدالغفار» إلى توافر أرصدة كافية من الدم والبلازما في جميع بنوك الدم بكافة المحافظات، مؤكدًا أن مديريات الصحة ترسل تقارير يومية عن أرصدة أدوية الطوارئ، وترددات المرضى على أقسام الاستقبال بجميع المستشفيات.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن غرفة أزمات الوزارة لم ترصد حتى الآن أي حوادث لها علاقة مباشرة بتداعيات الطقس السيئ، مشيرًا إلى استمرار عمل غرفة الأزمات على مدار الساعة حتى استقرار الأحوال الجوية، لمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، مجددًا جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، كما ناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت عن عدم رصدها لأي حوادث بسبب التقلبات الجوية على مدار يوم السبت، مؤكدة أن الوزارة على تواصل مع كافة مديريات الصحة بجميع المحافظات وتتابع نتائج تلك الموجة الباردة.