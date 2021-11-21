مقاتلات «إف -35» تستأنف طلعاتها من حاملة «الملكة إليزابيث»

استأنفت مقاتلات "إف -35" طلعاتها من حاملة الطائرات البريطانية "الملكة إليزابيث"، بعد تحطم إحدى طائراتها من هذا النوع في البحر المتوسط مؤخرا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، كتب العميد البحري ستيف مورهاوس قائد مجموعة حاملة الطائرات البريطانية على "تويتر": "بعد أسبوع صعب، من الجيد أن نرى حاملة "الملكة إليزابيث" تحمل مقاتلات "إف -35".

وتحطمت مقاتلة بريطانية "إف 35" أقلعت من على متن حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" يوم الأربعاء، خلال عملية طيران روتينية في أجواء المتوسط.

وقالت وزارة الدفاع "إن الطيار قفز بالمظلة وعاد بأمان إلى السفينة".

وتحمل "الملكة إليزابيث" ثماني طائرات "إف 35 بي لايتينغ 2"، وأربع طائرات هليكوبتر بحرية "وايلد كات"، وسبع مروحيات "مرلين إم كيه 2" مضادة للغواصات، وثلاث مروحيات إنزال "مرلين إم كيه 4".

وترافق الحاملة ست سفن وغواصة تابعة للبحرية الملكية، ومدمرة تابعة للبحرية الأمريكية وفرقاطة هولندية.

جدير بالذكر أن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، ألغى زيارة كانت مقررة إلى حاملة الطائرات بعد تحطم المقاتلة في البحر المتوسط.

وكان من المقرر أن يتفقد الأمير تشارلز الذي يزور مصر حاملة الطائرات قبالة الإسكندرية، وأعلن أن زيارته للسفينة ألغيت لأسباب فنية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيل 40941 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 44242 إصابة أمس الجمعة.

كما أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 150 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بـ«كوفيد-19»، انخفاضا من 157 أمس، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وتأتي بريطانيا في المركز الرابع عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.