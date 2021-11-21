الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلى يعمل على خطة لضرب ترسانة صواريخ غزة

الجيش الإسرائيلى
الجيش الإسرائيلى

حث رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي مختلف الجهات المختصة في الجيش على وضع خطة هجومية واسعة، لضرب الترسانة الصاروخية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

 

وأفاد موقع "والاه" العبري بأنه "حسب تعليمات كوخافي من المتوقع أن تقلص الخطة بشكل كبير، في المراحل الأولى من العملية التي ستندلع في قطاع غزة، قدرات الفصائل على إطلاق الصواريخ إلى أي مدى في جميع أنحاء البلاد وعلى نطاق واسع".

 

ورجحت مصادر إسرائيلية للموقع أن "حماس" و"الجهاد الإسلامي" يعملان بمساعدة إيران على مدار الساعة لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الصواريخ التي تضررت في الصراع الذي استمر لـ 11 يوما بين إسرائيل وغزة في مايو الماضي من هذا العام".

 

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "المسؤولين العسكريين الإسرائيليين  أقروا بحقيقة أن الجيش الإسرائيلي كان غير قادر على تدمير غالبية ترسانات الجماعات المسلحة من الصواريخ قبل إطلاقها، ويرجع ذلك إلى نقص المعلومات الاستخباراتية الدقيقة".

 

و على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت،  أنه سيبدأ الثلاثاء المقبل، تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر-بايونتيك.


وكتب بينيت على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اعتبارًا من الثلاثاء، سيتمكن الأطفال أيضًا من تلقي الطعم"، متعهدًا باتباع "شفافية تامة" حول هذا الموضوع.
 

ووفق التجارب السريرية التي أجرتها شركة فايزر على آلاف الأطفال، ثبت أن اللقاح فعال بنسبة 90,7% ضد حالات الإصابة التي تترافق مع أعراض.
 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مئات الآلاف من الجرعات التي كان من المقرر تسليمها منتصف الأسبوع ستصل الأحد.
 

تلقى نحو 5.7 مليون من أصل تسعة ملايين إسرائيلي، أكثر من 80 بالمئة منهم بالغون، جرعتي لقاح، كما أطلقت السلطات حملة جديدة في الصيف لتلقي جرعة معززة.

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وائل لطفي

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