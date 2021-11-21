الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سحب رخصة قيادة الرئيس السابق للمجلس الأوروبى

دونالد توسك
دونالد توسك

اضطر زعيم المعارضة البولندية والرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك، لتسليم رخصة قيادته للشرطة ودفع غرامة تعادل 120 دولارا بسبب تجاوزه السرعة.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ـ كان توسك، رئيس وزراء بولندا في الفترة من 2007 إلى 2014، قد أعلن عبر صفحته على "تويتر" يوم السبت أن العقوبة كانت مناسبة: "قبلتها من دون مناقشة".

 

ونقلت وكالة الأنباء البولندية "باب" عن الشرطة قولها إنه تم توقيف توسك بالقرب من بلدة مالاوا شمال وارسو صباح السبت لقيادته بسرعة 107 كيلومترات في حين أن الحد الأقصى للسرعة هناك 50 كيلومترا في الساعة.

 

يذكر أن توسك هو زعيم حزب "المنبر المدني" الليبرالي المحافظ أكبر حزب معارض في بولندا.

 

وعلى صعيد آخر، فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 هذا الأسبوع في الاتفاق على تبني بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في تيجراي بإثيوبيا ويعرب عن القلق حيال اعتقالات مزعومة على أساس الهوية العرقية، وفقا ما قالت مصادر دبلوماسية.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، صرح دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته بأن مسودة النص التي قدمتها إيرلندا العضو غير الدائم في المجلس لاقت رفضا صينيا-روسيا و"تم التخلي عنها".


وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى أنه "لا يوجد اتفاق"، ورأى بعضها أنه تم التسرع بالمسودة.


وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.


وفي مسودة النص التي حصلت عليها وكالة "فرانس برس" يطالب مجلس الأمن بـ"وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ"إنهاء الأعمال العدائية" وإطلاق "حوار وطني شامل" في إثيوبيا.

 

وتعرب المسودة أيضًا عن قلق المجلس "العميق" إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة (الذين كان عدد منهم لا يزال محتجزا) ويطالب بـ"الإفراج الفوري عنهم".


وكذلك تشدد المسودة على قلق أعضاء المجلس حيال "تقارير عن عمليات اعتقال واسعة النطاق في إثيوبيا على أساس الهوية العرقية ومن دون اتباع الإجراءات (القانونية) الواجبة".

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وائل لطفي

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