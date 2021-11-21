دولة عربية تكشف امتلاكها مفاعلا نوويا تصل طاقته لـ5 ميجاوات

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان إن الهيئة قطعت شوطا كبيرا بأقل الميزانيات في إطار سعي الأردن لاستخدام الطاقة النووية.

وحسب "الرأي" الأردنية، قال طوقان خلال منتدى عمان الأمني الثالث عشر، إن الأردن يمتلك مفاعلا نوويا بطاقة تصل إلى 5 ميغاوات.

وأكد أنه مفاعل بحثي يبني العقول والقدرات الأردنية في المجال النووي.

وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان خلال منتدى عمان الأمني أن الهيئة قطعت شوطا طويلا بأقل الميزانيات، لافتا إلى أن المشاريع النووية تحتاج لنفس طويل وتمتد لسنوات.

وصرح بأن الهيئة بدأت في تزويد مستشفيات السرطان الأردنية منذ عامين، وعزم الهيئة إنتاج مادة "التكنيشيوم" التي تستخدم في تصوير وتشخيص أمراض القلب.

وأوضح أن البرامج النووية قائمة على 3 أركان رئيسية، المفاعل البحثي، المواد النووية، مفاعل توليد الطاقة لإنتاج الكهرباء، مبينا أن اعتماد الوكالة الدولية للمفاعلات النووية المفاعل النووي الأردني يعتبر "جوهرة".

وكشف طوقان عن وجود مواقع مقترحة لإنشاء محطات نووية في العقبة، لإنشاء مفاعلات صغيرة ومتوسطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

وبيّن أن مطلع العام 2030 سيتم التركيز على المفاعلات النووية والصغيرة المستخدمة في توليد الكهرباء وتحلية المياه ولأغراض صناعية.

وأشار إلى أن تطوير القدرة النووية يعني وجود تطور علمي وتكنولوجي في مجال الطاقة النووية، ويعطي رسالة للعالم بأن هذه الدول متقدمة ومتطورة وهذا رصيد لها.

وشدد على أن الطاقة النووية موجودة في الحياة لرفاه الإنسان، وليس للدمار والقتل والإرهاب كما فعل الآخرون.

وأكد ضرورة إرسال رسالة سياسية واضحة للعالم، بأن العالم العربي يقبل على الطاقة النووية بأسلوب حضاري وذكي، وليس بأسلوب تهديدي أو ترويعي أو تخويفي.

وتوقع رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، أن يكون الأردن في مستوى متقدم في مجال تصنيع اليورانيوم خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف طوقان أن الهيئة وخلال 8 أعوام ستقوم باستخدام كميات صغيرة من المياه لانتاج كميات كبيرة من الطاقة.