«شكرًا سيادة الرئيس».. حماة الوطن يحتفل بتدشين مقره الجديد بالإسكندرية

نظم حزب حماة الوطن قطاع غرب الدلتا وأمانة الإسكندرية، احتفالية بعنوان "شكرًا سيادة الرئيس"، مساء اليوم، بحضور قيادات الحزب والجهات التنفيذية بالإسكندرية والبحيرة وعدد من نواب البرلمان وممثلو منظمات المجتمع المدني،

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وتأتي الاحتفالية بالتزامن مع تدشين مقر الحزب الرئيسي بالإسكندرية وإعادة هيكلة أمانة الإسكندرية.

قال محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، إن توليه أمانة الحزب يعد تكليفًا وليس تشريفًا، مُشيدًا بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية والقيادة السياسية في الفترة الماضية، وانعكاس المشروعات القومية على حياة المواطنين، ومنها مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة اللتان كان لهما أثر في حياة المواطن البسيط.

وأضاف "مجاهد" خلال كلمته، أن العمل الحزبي يجب أن يتواكب مع متطلبات المرحلة، كي يشكل وعي الشباب ويستكمل نهضة الوطن ويساند الدولة.

وأشار أمين حماة الوطن بالإسكندرية إلى أن إعادة هيكلة أمانة الإسكندرية ليست هدفا بل ضرورة لتأسيس وبناء الحزب على قاعدة اجتماعية سياسية ملموسة وفقًا لمنهج تنظيمي قابل للتطور يستوعب الكوادر المتميزة بمختلف المجالات.

وأكد اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بالحزب، على أن الضمان الوحيد لمستقبل وطننا مصر هو الوحدة الحقيقية متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيقه الأمن والاستقرار، وإعادة دور مصر الرائد في المنطقة، وإعادة الأمل في نفوس المصريين، وبناء جمهورية جديدة بمنظومة قيم حقيقية.

وقال اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب "حماة الوطن"، أن الوطن والمواطن هم أساس عمل حزب حماة الوطن، فالحزب لا يريد شيء سوى توفير الخدمات الحقيقة للمواطنين، وبالفعل بدأت ظهور تلك الخدمات على أرض الواقع.

وأشاد نصير بمشروعات الدولة التي تستهدف المواطن المصري البسيط، مضيفًا أن دور الأحزاب السياسية هو دعم الدولة بكل قوة، ومساعدة القرى الأولى بالدعم، وأن حزب حماة الوطن من الأحزاب التي استطاعت الوصول للقرى في أسوان لتقديم الدعم للمواطنين عقب موجة السيول الأخيرة.

ودعا نصير القائمين على العمل الحزبي إلى المشاركة المجتمعية التي تعود بالنفع على المواطن المصري، ودعم الدولة وأجهزتها حتى تستطيع تلبية احتياجات المواطنين.

وذكر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبرى في الداخل والخارج، ورغم ذلك رئيس الجمهورية له إنجازات ملموسة على أرض الواقع، من بينها إنقاذ مصر من حرب أهلية طاحنة، وتعد التجربة المصرية علامة مهمة في المنطقة.

وشهدت الاحتفالية حضور الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، واللواء طارق عبد الباعث بركات رئيس أمانات شمال وغرب الدلتا، والأستاذ محمد مجاهد أمين عام الحزب في الإسكندرية والدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم.