«إطعام قطتك».. أخطاء شائعة يجب تجنبها مع حيوانك الأليف

تربية القطط في المنزل أمر صعب للغاية، ولكن يهوى البعض تربيهم نظرا لشدة تعلقهم بتصرفاتهم، وفي هذا الصدد قدّم الخبراء بموقع «pets.webm» الخاص بصحة الحيوانات الأليفة، عدد من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها محبي القطط عند إطعامها.

وضع الطعام باستمرار للقطط:

يحرص العديد من مالكي القطط على ترك وعاء طعام كامل أمام القطط طوال اليوم، الأمر الذي يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية لحيوانك الأليف، لذا ينصح الخبراء بضرورة تقديم الطعام في وقت محدد بمقدار يوصي به الأطباء حسب عمرهم.

الطريقة الأكثر صحة لإطعام القطط هي البدء بكمية أقل بقليل من الكمية اليومية المقترحة على الكيس أو العلبة، فإن إطعام قطتك وجبات متعددة كل يوم سيساعد في تحديد جدول زمني ويعطيك فكرة عن مقدار أو كمية الطعام التي يأكلونها.

إطعام القطط أكلات البشر:

بعض الأطعمة الموجودة في طبقك ليست صحية لقطتك، حتى لو توسلوا، لا تغريهم بإطعامهم البصل والمكسرات والشوكولاتة والثوم وعجين الخبز غير المطبوخ، بالإضافة إلى اللحوم النيئة أو البيض والعظام، فهذه الاطعمة تشكل خطرًا على صحة القطط.

أوضح الخبراء، أنه يمكن أن تؤدي التغييرات المفاجئة في النظام الغذائي لقطتك إلى القيء والإسهال، وفي بعض الحالات ، يمكن للقطط الذين يعانون من حساسية الجهاز الهضمي أن يصابوا بالتهاب البنكرياس والتي يمكن أن تكون قاتلة.

كما يمكن أن تحتوي اللحوم النيئة والبيض على بكتيريا ضارة، وقد يختنق قطك بالعظام أو يخاطر بقطع قطعة منه في الجهاز الهضمي.

إطعام قطة سمينة:

قد يبدو الهرة المنتفخة محبوبًا جدًا، لكن من غير الصحي أن تحمل القطط الكثير من الوزن، حيث يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بجميع أنواع الأمراض، بما في ذلك مشاكل الكبد وآلام المفاصل ومرض السكري.

تحدث إلى طبيبك البيطري إذا كان حيوانك الأليف مصاب بالسمنة، كما عليك تقليل من وجباتهم، بالإضافة إلى إعطائهم عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم.

هل يمكن للقط أن يصبح نباتيًا؟

القطط حيوانات آكلة للحوم طبيعية وبطنها مصممة لهضم اللحوم، فلن يمنح النظام الغذائي النباتي قطتك العناصر الغذائية التي يحتاجها.