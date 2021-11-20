حبس عاطلين بتهمة سرقة حقائب السيدات في الطالبية

أمرت اليوم السبت، النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس شخصين "لهما معلومات جنائية"، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجيه لهم تهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى ارتكاب وقائع سرقات خطف الحقائب من المواطنين بأسلوب المغافلة حال سيرهم بالطريق العام باستخدام مركبة "توك توك" متخذان من دائرة قسمى شرطة الطالبية والعمرانية.

يذكر أن معلومات قد وردت لرئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، تفيد قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى ارتكاب وقائع سرقات خطف الحقائب من المواطنين بأسلوب المغافلة حال سيرهم بالطريق العام باستخدام مركبة "توك توك" متخذان من دائرة قسمى شرطة الطالبية والعمرانية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهدافهما بمأمورية أمنية أعدت لهما برئاسة النقيب مهند صفوت معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "التوك توك" وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 7 وقائع سرقة وأرشدا عن بعض المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وما تزال التحقيقات مستمرة.