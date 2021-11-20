السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر بتعليم الجيزة يكشف مصير المعلمين من قرار تعليق الدراسة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

كشف مصدر مسئول بمديرية تعليم الجيزة، عن أن قرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعليق الدراسة غدًا نظرًا لسوء الأحوال الجوية، يشمل الطلاب والمعلمين معًا، وليس الطلاب فقط، مشددًا على أنه سيتم متابعة الحالة الجوية غدًا، لتحديد موقف الدراسة الإثنين.

وقرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليق الدراسة بالعاصمة غدًا الأحد نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

ودفعت محافظة الجيزة بمعداتها لشفط مياه الأمطار وتسير الحركة المرورية دون أي معوقات مع انتشار مكثف للفرق وهيئة النظافة والأحياء والمراكز والمدن.

ووجهت وزارة التعليم طلاب المرحلة الثانوية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، والتي تقرر فيها التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، تعظيمًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وأكد د. رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خلال خطاب رسمي موجه لجميع المديريات التعليمية، أن ذلك القرار تنفيذًا للسياسة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب.

وشدد الخطاب على أنه يجب التوجيه والتوعية للطلاب في تلك الفئة العمرية بأهمية تلقي اللقاح وخطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي اللقاح، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: w w w.egcovac.mohp.gov.eg، ثم سيتلقي الطالب رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم.

محافظ القاهرة محافظ الجيزة اجتماع اليوم محافظة تعليم مجلس الوزراء العام الدراسي مستوى حركة المرور أحياء العاصمة

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