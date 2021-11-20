عميد «تجارة القاهرة» لرجائي عطية: مهنة المحاماة في تقدم بسبب الاهتمام بالتدريب

أكد الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن كل إمكانات مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية وما يقدمه من دورات سواء في اللغة، أو الحاسب الآلى، أو القانون، وغيرها من الدورات في كافة المجالات، تستهدف رقي الإنسان المصري، أيًا كان مجاله، وجزء منه المحامين الذين يلجأ إليهم الجميع للدفاع عن الحقوق.

وأشار خلال لقائه نقيب المحامين رجائي عطية، لتوقيع برتوكول تعاون، إلى أنه يتابع أحوال نقابة المحامين، وحضر مؤتمر مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي، ويرى أن المحاماة بدت تتغير بشكل كبير إلى الأفضل لاهتمامها بالتعليم والتدريب وتثقيف المحامين وخاصة الشباب.

وتابع: «أقرر شكري وامتناني بالتواجد بالنقابة ونشرف بالتعامل مع نقابة المحامين والممثلة في النقيب، ونكرر إنه لشرف كبير لنا التواجد في أعرق النقابات المهنية، ونعدكم أن نقدم مجموعة متميزة من البرامج في شتى المجالات التي تتلامس مع عمل السادة المحامين، وكل ما يخصهم، وسنعتمد على الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها النقابة».

فيما أكد الدكتور عماد الزمر رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية، أن المركز سيقدم إلى نقيب المحامين تقييم عن كل دوة مقدمة للمحامين، وسيضع المركز والكلية كل إمكاناتهما تحت يد السيد نقيب المحامين ونقابة المحامين.

وعن نقابة المحامين أشار إلى أن هناك تأثير في عهد رجائي عطية، فقال: «من وقت وجودك لمسنا تأثيرًا وقد استمعنا إلى تعليقاتكم في مؤتمر يوم المحاماة فوجدنا كما عهدنا قامة كبيرة، ونأمل في أن تظل نقابة المحامين تتقدم في عهدكم وأن نكون عونًا لكم في هذا التقدم».

والتقى نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور جمال محمد شحاته، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر، رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية، وذلك لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين وكلية التجارة جامعة القاهرة، في حضور صلاح سليمان، عضو المجلس.