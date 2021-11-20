في ذكرى الاستقلال الـ78.. رؤساء دول وملوك يتمنون الاستقرار لـ لبنان

هنأ عدد من رؤساء الدول والملوك لبنان بمرور 78 عاما على استقلالها من الانتداب الفرنسي في 22 نوفمبر 1943.

وفي سياق ذلك، تستعرض “الدستور” في تقريرها تهنئة رؤساء والملوك للبنان بعيد الاستقلال.

ملكة بريطانيا تؤكد ضرورة تجاوز المرحلة الصعبة

وجهت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، برقية تهنئة بالاستقلال لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، قائلة: "يطيب لي بمناسبة احتفال الجمهورية اللبنانية بعيد الاستقلال، أن أتوجه إليكم، ومن خلالكم الى الشعب اللبناني بأحّر التهاني. وارجو، بعد مرور سنة من الصعاب، ان نعمل معا من اجل تحقيق تقدّم مطرد يساهم في بلوغ أيام افضل في المستقبل".

ملك المغرب يؤكد على قوة العلاقات

أما ملك المغرب محمد السادس فهنأ عون بالاستقلال برسالة قالة فيها: "يطيب لي أن أجدد لفخامتكم مدى تقديري لأواصر الأخوة والتضامن التي تجمع بين بلدينا، مؤكدًا لكم إصراري على مواصلة العمل معًا من أجل إثراء علاقتنا الثنائية والرقي بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين".

رئيس إيطاليا يتمنى الاستقرار للبنان

بدوره، هنأ الرئيس الإيطالي سيرجيو مارتيلا، عون بالاستقلال في برقية تهنئة قائلًا: "في هذا الوقت البالغ الصعوبة، والذي زاد من مضاعفاته تفشي جائحة كورونا، يطيب لي أن أجدد لكم دعم إيطاليا لاستقرار لبنان وسلامته، كما أثبتت ذلك بلادنا بشكل متواصل، لا سيما من خلال مشاركتها في قوات "اليونيفيل" في الجنوب".

رئيسة اليونان تعلن التضامن مع لبنان

كذلك، هنأت رئيسة اليونان إيكاتريني ساكيلار بولو، عون قائلة في رسالة: "إن العلاقات بين بلدينا مبنية منذ التاريخ على الاحترام المتبادل وعلى الثقة المتبادلة، وأنا أنتهز هذه المناسبة لأؤكد على أن اليونان تقف متضامنة مع الشعب اللبناني الصديق في هذه اللحظات الصعبة التي يواجهها".

الرئيس الألماني يؤكد على ضرورة تجاوز التحديات

فيما هنأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عون بالاستقلال كاتبًا: "يواصل بلدكم مواجهة تحديات كبيرة منها التغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة. وقد شعرت بالاطمئنان عندما وصلني خبر تشكيل حكومة أخيرًا في بلادكم".