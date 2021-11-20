السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في ذكرى الاستقلال الـ78.. رؤساء دول وملوك يتمنون الاستقرار لـ لبنان

ذكرى استقلال لبنان
ذكرى استقلال لبنان

هنأ عدد من رؤساء الدول والملوك لبنان بمرور 78 عاما على استقلالها من الانتداب الفرنسي في 22 نوفمبر 1943.

وفي سياق ذلك، تستعرض “الدستور” في تقريرها تهنئة رؤساء والملوك للبنان بعيد الاستقلال.

ملكة بريطانيا تؤكد ضرورة تجاوز المرحلة الصعبة

وجهت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، برقية تهنئة بالاستقلال لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، قائلة: "يطيب لي بمناسبة احتفال الجمهورية اللبنانية بعيد الاستقلال، أن أتوجه إليكم، ومن خلالكم الى الشعب اللبناني بأحّر التهاني. وارجو، بعد مرور سنة من الصعاب، ان نعمل معا من اجل تحقيق تقدّم مطرد يساهم في بلوغ أيام افضل في المستقبل".

ملك المغرب يؤكد على قوة العلاقات

أما ملك المغرب محمد السادس فهنأ عون بالاستقلال برسالة قالة فيها: "يطيب لي أن أجدد لفخامتكم مدى تقديري لأواصر الأخوة والتضامن التي تجمع بين بلدينا، مؤكدًا لكم إصراري على مواصلة العمل معًا من أجل إثراء علاقتنا الثنائية والرقي بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين".

رئيس إيطاليا يتمنى الاستقرار للبنان

بدوره، هنأ الرئيس الإيطالي سيرجيو مارتيلا، عون بالاستقلال في برقية تهنئة قائلًا: "في هذا الوقت البالغ الصعوبة، والذي زاد من مضاعفاته تفشي جائحة كورونا، يطيب لي أن أجدد لكم دعم إيطاليا لاستقرار لبنان وسلامته، كما أثبتت ذلك بلادنا بشكل متواصل، لا سيما من خلال مشاركتها في قوات "اليونيفيل" في الجنوب".

رئيسة اليونان تعلن التضامن مع لبنان

كذلك، هنأت رئيسة اليونان إيكاتريني ساكيلار بولو، عون قائلة في رسالة: "إن العلاقات بين بلدينا مبنية منذ التاريخ على الاحترام المتبادل وعلى الثقة المتبادلة، وأنا أنتهز هذه المناسبة لأؤكد على أن اليونان تقف متضامنة مع الشعب اللبناني الصديق في هذه اللحظات الصعبة التي يواجهها".

الرئيس الألماني يؤكد على ضرورة تجاوز التحديات

فيما هنأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عون بالاستقلال كاتبًا: "يواصل بلدكم مواجهة تحديات كبيرة منها التغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة. وقد شعرت بالاطمئنان عندما وصلني خبر تشكيل حكومة أخيرًا في بلادكم".

لبنان ذكرى الاستقلال رؤساء ملوك الاستقرار ذكرى استقلال لبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

الحكومة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس القاهرة

محافظ الدقهلية يعلن تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

فودافون تصدر بيانًا بشأن «خناقة مع عميل» في أحد فروعها

الإحصاء يعلن وفيات كورونا بين الأطفال خلال الموجات الثلاث

سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

المالكى: القرار الأممى بسيادة الشعب الفلسطينى على موارده الطبيعية يظهر عزلة إسرائيل

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين