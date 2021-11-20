خلال استقباله لرئيس النادي الأهلي.. نقيب المهندسين: مستعدون لتقديم كل الدعم

استقبل المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، اليوم السبت، الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى وأعضاء مجلس إدارة النادي، بحضور كلٍ من “المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس حسن عبد العليم الأمين العام، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس خالد توكل رئيس لجنة العلاقات العامة والرحلات”.

المهندس هاني ضاحي قال إن نقابة المهندسين مرت بأزمات كثيرة في فترة من الفترات ولكن بتضافر جهود أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى تم التغلب عليها، ولكن فيروس كورونا حرم النقابة من ممارسة بعض الأنشطة كباقي المنشآت على مستوى الجمهورية، وما أن تقلصت هذه الأزمة حتى عادت النقابة لتواصل أنشطتها من خلال جميع لجانها وشعبها الهندسية والتي تضم بين صفوفها قامات علمية وهندسية كبيرة".

وأثنى "ضاحي" على المجهود الذي بذله رئيس النادي الأهلي وزملاؤه بمجلس الإدارة، ويتمثل هذا في الطفرات الإنشائية بأفرع النادي المختلفة وإنشاء شركات تعمل على تنمية موارد النادي الأهلي، مؤكدًا أن النادي على مر العصور كيان منظم وجذوره ثابتة قائمة على المبادئ التي لا تتجزأ عبر مجالس إداراته المختلفة.

وأضاف "ضاحي" إن سياسة نقابة المهندسين تتشابه كثيرًا مع سياسة النادي الأهلي، ففى المؤسستين الجميع يد واحدة حتى لو حدث اختلاف في وجهات النظر حيال اتخاذ أي قرار وكانت للأغلبية قرارها، وهذا هو سر نجاح مجلس النقابة الحالي ومجلس إدارة النادي الأهلي، لافتًا أن النقابة على استعداد لتقديم كل الدعم الهندسي للنادي الأهلي وشركة الأهلي للإنشاءات الرياضية من خلال لجنتها الاستشارية التي تضم قممًا هندسية صاحبة رؤى ثاقبة، كما يمكن للنقابة أن تكون داعمة لشركة النادي الأهلي للخدمات الرياضية من خلال تعاون لجنة العلاقات العامة والرحلات بالنقابة مع الشركة لتنظيم الرحلات الداخلية والخارجية.

ومن جانبه أعرب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن سعادته وزملاؤه بمجلس إدارة النادي بلقاء نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب وعدد من أعضاء المجلس الأعلى بين جدران أعرق النقابات المهنية في مصر وذلك ليقينه بأن مهندسي مصر هم قاطرة التنمية والتطور العمراني وعصب تقدم ونهضة مصر من خلال مشروعاتها القومية الكبرى.

وتابع: المستقبل القريب سيشهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين نقابة المهندسين والنادي الأهلي لافتا إلى أن توقيع بروتوكول تعاون بين النادي ونقابة المهندسين فائدة كبيرة للطرفين، ووف تشمل هذه البروتوكولات دراسة إمكانية عمل مزايا للمهندسين وأسرهم مثل عمل تخفيضات علي الاشتراك.

وأهدى المهندس هاني ضاحي، درع النقابة لرئيس النادي الأهلي، والذى قام بدوره بالتوقيع على قميص النادي وإهدائه كتذكار لنقابة المهندسين.