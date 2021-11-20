السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد من هيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يزور دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

زار وفد الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat موقع مشروع محطة معالجة صرف صحي "الكومبكت" بقرية طبل بمركز دمياط ويجرى تنفيذه وفقاً للبروتوكول الذي وقعته الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحي.

وجاءت الزيارة بحضور عدد من الخبراء ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة والعميد خالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، حيث اطلع الوفد على المعدلات التنفيذية للمشروع والذي تضمن الانتهاء من إنشاء بيارة للصرف الصحي، فضلاً عما يتم تنفيذه من أساسات للمحطة المدمجة.

وقد أشاد الوفد بما تم تحقيقه من جهود للإسراع بالمعدلات التنفيذية للمشروع لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحي.

وصرحت "الدكتورة منال عوض" في وقت سابق بأن المحافظة حرصت على تنفيذ مشروع للصرف الصحي بتلك القرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك في إطار جهود محافظة دمياط لتغطية جميع المناطق بتلك الخدمة.

أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظة دمياط محافظ دمياط دمياط الامم المتحدة

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وائل لطفي

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