السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تعيد فتح منتجعات التزلج رغم ارتفاع الإصابات بكورونا

التزلج في المنتجعات
التزلج في المنتجعات الإيطالية

قررت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، إعادة فتح منتجعات التزلج شمالي البلاد لموسم الشتاء بعد إغلاق طويل بسبب جائحة كورونا، وسط مخاوف من العودة إلى فرض القيود مجددا؛ بسبب ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التي تسجلها البلاد يوميا.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، قال فابيو ساكو رئيس كونسورتيوم سكايراما، الذي يضم العديد من المنتجعات في منطقة ترينتينو ألتو أديجي: "إنه كان ينتظر إعادة التشغيل منذ مارس من العام الماضي عندما فرضت إيطاليا الإغلاق... إنها حقا لحظة مثيرة".

وأشار ساكو إلى "بعض الشكوك والخوف بسبب الاتجاه التصاعدي للوباء لكن المنتجعات في سكايراما وأنحاء ترينتينو مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات".

وكانت وزارة الصحة الإيطالية أعلنت عن تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة مقابل 69 الخميس، وانخفاض إجمالي حصيلة الإصابات الجديدة إلى 10544 من 10638.

وسجلت إيطاليا 133082 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

ووفقا للبيانات الرسمية فقد سجلت إيطاليا 4.9 مليون إصابة حتى الآن.

فيروس كورونا إيطاليا منتجعات التزلج القيود المفروضة ارتفاع الإصابات بكوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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