«التضامن» تعلن دعمها لـ438 ألف من الأيتام بـ1.4 مليار جنيه

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تمكين أبناء مصر من الأيتام والأطفال معلومي النسب من مهام الوزارة الأساسية سواء من خلال الرعاية المؤسسية أو من خلال منظومة الأسر البديلة والكافلة.

أضافت الوزارة، خلال استعراض جهودها لكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال في يوم الطفل العالمي، أنه يتم المشاركة مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في رعاية ودعم الأيتام على مستوى الجمهورية، ويتم تقديم سبل رعاية ودعم نقدي شهري يستهدف 438 ألف من الأطفال فاقدي الوالدين أو فاقدي الوالد وتقوم الأم برعايتهم أو تزوجت الأم أو سجنت وتقوم الأسرة الممتدة على رعايتهم أو أسر بديلة وكافلة أو يتم رعايتهم في مؤسسات رعاية الأطفال التي يبلغ عددها 516 مؤسسة رعاية على مستوى الجمهورية.

أشارت إلى أن تكلفة رعاية الأطفال الأيتام تصل إلى 1,4 مليار جنيه مصري، بما يشمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

وقالت وزيرة التضامن إن الوزارة ترعى نحو 428 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، إضافة إلى 520 مؤسسة رعاية أيتام وكريمي النسب لديها 10 مليون طفل يتيم.

وأكدت أن الوزارة قامت بإلحاق أبناء دور الرعاية بالتامين الصحي، وتوفير تموين شهري لهم، إضافة لوجود رقابة مجتمعية، حتى لا تكون الرقابة من العاملين فقط، وسيتم العمل أيضا على الشق الإعلامي لإزالة وصمة أنهم خارجين دور رعاية، لافتة الى أن الوزارة تشجع القطاعات المختلفة على الاستعانة بهؤلاء الأبناء فى الأعمال المختلفة، حتى يكون هناك نسب للأيتام، لافتة أن الوزارة بتشجّع الأسر على كفالة الأطفال فى ظل ازدهارها وزيادة عددها والطفرة التي حدثت بها، مع تقديم تسهيلات من الأزهر والكنيسة لتحسين شروط الكفالة، حتى نقلل عدد المؤسسات قدر المستطاع.