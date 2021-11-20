السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايا مرسي تشارك في حفل ختام برنامج «هى تقود»

مايا مرسي
مايا مرسي

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم بحفل ختام برنامج " هى تقود " الذى نظمته مؤسسة شباب القادة  بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم و بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والنائب أحمد فتحى المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة .

توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وإلى الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لإصرارهم على دعم ومساندة الفتيات ، مشيرة إلى التقدم الواضح منذ بداية البرنامج ، مؤكدة على استمرار دعم المجلس القومي للمرأة للفتيات بكل المحافظات.

وأكدت رئيسة المجلس على أهمية دعم القطاع الخاص للفتيات، مشيرة إلى أن الاستثمار فى الفتيات يعتبر أهم الخطوات فهو يقدم رائدات أعمال فى المستقبل.

وقامت الدكتورة مايا مرسي بعمل جولة تفقدية  لمعرض به منتجات الفتيات ، وأعربت عن مدى فخرها وسعادتها بنجاح الفتيات وإنتاجهن لكل هذه المنتجات.

وشاركت الدكتورة مايا مرسي فى تكريم الفرق الفائزة فى برنامج هى تقود فى المجالات التى شملت الابتكارات التقنية ومجال متحف الاعمال اليدوية وفنية، ومجال الموضة والأزياء .

يذكر أن برنامج "هي تقود"، الأول من نوعه في مصر، حيث يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الحكومي والخاص والإعلام، ودعم وتسليط الضوء على مشروعاتهن.

وكانت شاركت دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مؤتمر استراتيجيات وتشريعات مناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة عدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومنهم المركز المصري لحقوق المرأة 

 

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