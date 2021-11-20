السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

رضا حجازي
رضا حجازي

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن قرار تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا بمدارس القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية، يخص اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وليست المديرية أو وزارة التربية والتعليم.

 

حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدا لسوء الأحوال الجوية

 

وشدد المصدر، في تصريحات لـ"الدستور" على أنه من المقرر أن يتخذ محافظ القاهرة قرار تعطيل الدراسة في القاهرة غدا بعد سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة، ليتم إعلانه في بيان رسمي، لجميع المدارس وأولياء الأمور.

وتشهد شوارع محافظة القاهرة حاليا هطول أمطار، وسوء الحالة الجوية.

 

تعطيل الدراسة غدا في مصر

 

وكانت 6 محافظات، قد قررت تعطيل الدراسة اليوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت طلاب المرحلة الثانوية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، والتي تقرر فيها التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، تعظيمًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، خلال خطاب رسمي موجه لجميع المديريات التعليمية، أن ذلك القرار تنفيذًا للسياسة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب.

 

رابط تسجيل لقاح كورونا للطلاب

 

وشدد الخطاب، على أنه يجب التوجيه والتوعية للطلاب في تلك الفئة العمرية بأهمية تلقي اللقاح وخطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي اللقاح، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: egcovac.mohp.gov.eg ، ثم سيتلقي الطالب رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم.

txt

محافظ البحيرة يقرر مد تعطيل الدراسة نظرًا لسوء الأحوال الجوية

يذكر أن العام الدراسي 2021- 2022 قد بدأ يوم 9 أكتوبر الماضي وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعًا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

وعن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021- 2022 سوف تبدأ الامتحانات لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، وتستمر لمدة 20 يومًا لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقًا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام 2020 تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022.

محافظ القاهرة المواطنين الدراسة اليوم السبت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة في القاهرة غدا الأحوال الجوية تعطيل الدراسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

الإحصاء يعلن وفيات كورونا بين الأطفال خلال الموجات الثلاث

«بعد تدخله فى شئون الموسيقيين».. بلاغ للنائب العام ضد نجيب ساويرس

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

محافظ البحيرة يقرر مد تعطيل الدراسة نظرًا لسوء الأحوال الجوية

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي

المالكي: القرار الأممي بسيادة الشعب الفلطسطيني على موارده الطبيعية يظهر عزلة إسرائيل

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين