«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن قرار تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا بمدارس القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية، يخص اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وليست المديرية أو وزارة التربية والتعليم.

حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدا لسوء الأحوال الجوية

وشدد المصدر، في تصريحات لـ"الدستور" على أنه من المقرر أن يتخذ محافظ القاهرة قرار تعطيل الدراسة في القاهرة غدا بعد سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة، ليتم إعلانه في بيان رسمي، لجميع المدارس وأولياء الأمور.

وتشهد شوارع محافظة القاهرة حاليا هطول أمطار، وسوء الحالة الجوية.

تعطيل الدراسة غدا في مصر

وكانت 6 محافظات، قد قررت تعطيل الدراسة اليوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت طلاب المرحلة الثانوية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، والتي تقرر فيها التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، تعظيمًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، خلال خطاب رسمي موجه لجميع المديريات التعليمية، أن ذلك القرار تنفيذًا للسياسة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب.

رابط تسجيل لقاح كورونا للطلاب

وشدد الخطاب، على أنه يجب التوجيه والتوعية للطلاب في تلك الفئة العمرية بأهمية تلقي اللقاح وخطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي اللقاح، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: egcovac.mohp.gov.eg ، ثم سيتلقي الطالب رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم.

يذكر أن العام الدراسي 2021- 2022 قد بدأ يوم 9 أكتوبر الماضي وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعًا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

وعن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021- 2022 سوف تبدأ الامتحانات لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، وتستمر لمدة 20 يومًا لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقًا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام 2020 تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022.