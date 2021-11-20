محافظ البحيرة يقرر مد تعطيل الدراسة نظرًا لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مد تعطيل الدراسة غدًا الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة.

على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.

حيث تشهد المحافظة منذ فجر اليوم السبت حالة من سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة على عدة مناطق من المحافظة، وتواجه فرق وأطقم الأزمات والتدخل بالمحافظة تلك الموجة بأكثر من ١٢٦٢ طقمًا ومعدة.

من ناحية أخرى قرر رئيس جامعة دمنهور أن تكون الدراسة غدًا فى جامعة دمنهور عن بعد بنظام «أون لاين»، وعدم نزول الطلاب للدراسة فى مقرات الجامعة حرصًا على سلامتهم، بسبب سوء الأحوال الجوية واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة مخاطر سقوط الأمطار والتقلبات الجوية.

وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من عدم استقرار للحالة المناخية وهطول الأمطار بغزارة وهذا للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وترأس رئيس جامعة دمنهور غرفة مركزية بالجامعة، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير للتخلص من السيول دقيقة بدقيقة ووضع الخطط لتفادي أى مخاطر وهذا من منطلق دور الجامعة وإمكانياتها للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة وللتعامل مع أي طارئ للتقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة التى تشهدها محافظة البحيرة، وشدد سيادته على تقديم تقرير يومى على كل الإجراءات المتبعة والتحضير والتدابير المستقبلية لمواجهة السيول المتوقعة وغير المتوقعة بغية الحد من المخاطر بشكل عام.

وأشار رئيس جامعة دمنهور إلى الإجراءات التي تم اتباعها لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، حيث تم تشكيل غرفة مركزية لمواجهة الكوارث، وتنظيف أسطح المنشآت، وتنظيف المواسير والتأكد من عدم وصول الأمطار للمصب الصرف، والتأكد من عمل مواسير ومخارج تصريف الأمطار، من خلال إدارة الشئون الهندسية، ومتابعة محولات الكهرباء والتأكد من كل الأسلاك والمحولات بأنها مؤمنة، ومتابعة أعمال صيانة الأسانسيرات ومتابعة فريق عمل الغرفة المركزية الكليات ٢٤ ساعة لكل المواقع بمعاونة شركات النظافة والأمن.

وشدد رئيس جامعة دمنهور على تقديم تقرير يومى على كل الإجراءات المتبعة والتحضير والتدابير المستقبلية لمواجهة السيول المتوقعة وغير المتوقعة، مؤكدًا سيادته على ضرورة المتابعه المستمرة ووجود أعمال الحماية من أخطار السيول يعتبر أمرًا ضروريًا ومسئولية، ولا بد من توفير آليات وخطط لتنفيذها. ولا بد من متابعة المهام لمواجهة الكوارث بغية الحد من المخاطر بشكل عام، كما أن مشاركة جامعة دمنهور ليست شرفية فحسب، وإنما تباشر الجامعة دورها الخدمي من خلال الدعم العلمي والاستشاري لمواجهة الكوارث وكيفية الحد من مخاطرها.