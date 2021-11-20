محافظ أسوان يؤكد أهمية الإسراع بالمشروع الجديد لإنهاء مشكلة الصرف الصحى لمحطة الكرور

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية الإسراع بالمشروع الجديد لإنهاء مشكلة خط طرد الصرف الصحي لمحطة 11 بالكرور لتخفيف المعاناة عن أهالى المنطقة ، وأيضاً باقى المناطق بطريق السادات والمحمودية التي تتضرر من قطع مياه الشرب في حالة حدوث أي كسورات مفاجئة في الخط القديم.



جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، ومسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى.



و تم التنسيق على وضع التصميمات الهندسية للمشروع الجديد والذى يشمل 3 مراحل هي تنفيذ خط طوارئ بديل يبدأ من محطة الكرور وحتى محطة نجع المحطة ثم يمتد لمحطة رافع العقاد ، بجانب إحلال وتجديد محطة نجع المحطة لزيادة قدرتها بطلمبات ومعدات جديدة ، بالإضافة إلى الصيانة الشاملة لخط الطرد القديم من محطة الكرور وحتى محطة 13 بالشلال بطول 3700 متر تتضمن تغيير المحابس والمطرقة المائية وبعض الأجزاء الضعيفة من الخط التي تتسبب في الكسورات.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بضرورة أن تشمل صيانة الخط القديم جميع الاحتياطات والاشتراطات الفنية المطلوبة لاستيعاب أي حمولات زائدة من حركة النقل الثقيل على طريق فيله / الشلال ، مطالباً الهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة رصف ورفع كفاءة مداخل ومخارج الكوبرى البديل للخزان من الجانب الشرقى لتسهيل الحركة المرورية ، وخاصة أن هذا مرتبط بتنفيذ المحور الدائرى الجديد العلاقى / كوبرى خزان أسوان البديل بطول 7 كم والذى يمر جزء منه في طريق فيله / الشلال.



جدير بالذكر أن أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالإسراع في رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والداخلية، وأيضاً وسط الأحياء والمناطق السكنية، وهو الذى يتوازى مع أعمال الرصف ورفع الكفاءة والتجميل والتشجير والدهانات لبلدورات الأرصفة وخاصة بعد إنجاز مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية وخاصة بطرق وشوارع كورنيش النيل والسادات، وفيله / الشلال، والمطار، والمسلة، وشرق البندر، والفنادق، وخلف المقاولون العرب.

