السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يؤكد أهمية الإسراع بالمشروع الجديد لإنهاء مشكلة الصرف الصحى لمحطة الكرور

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية الإسراع بالمشروع الجديد لإنهاء مشكلة خط طرد الصرف الصحي لمحطة 11 بالكرور لتخفيف المعاناة عن أهالى المنطقة ، وأيضاً باقى المناطق بطريق السادات والمحمودية التي تتضرر من قطع مياه الشرب في حالة حدوث أي كسورات مفاجئة في الخط القديم.


جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، ومسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى.


و تم التنسيق على وضع التصميمات الهندسية للمشروع الجديد والذى يشمل 3 مراحل هي تنفيذ خط طوارئ بديل يبدأ من محطة الكرور وحتى محطة نجع المحطة ثم يمتد لمحطة رافع العقاد ، بجانب إحلال وتجديد محطة نجع المحطة لزيادة قدرتها بطلمبات ومعدات جديدة ، بالإضافة إلى الصيانة الشاملة لخط الطرد القديم من محطة الكرور وحتى محطة 13 بالشلال بطول 3700 متر تتضمن تغيير المحابس والمطرقة المائية وبعض الأجزاء الضعيفة من الخط التي تتسبب في الكسورات.

 

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بضرورة أن تشمل صيانة الخط القديم جميع الاحتياطات والاشتراطات الفنية المطلوبة لاستيعاب أي حمولات زائدة من حركة النقل الثقيل على طريق فيله / الشلال ، مطالباً الهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة رصف ورفع كفاءة مداخل ومخارج الكوبرى البديل للخزان من الجانب الشرقى لتسهيل الحركة المرورية ، وخاصة أن هذا مرتبط بتنفيذ المحور الدائرى الجديد العلاقى / كوبرى خزان أسوان البديل بطول 7 كم والذى يمر جزء منه في طريق فيله / الشلال.


جدير بالذكر أن أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالإسراع في رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والداخلية، وأيضاً وسط الأحياء والمناطق السكنية، وهو الذى يتوازى مع أعمال الرصف ورفع الكفاءة والتجميل والتشجير والدهانات لبلدورات الأرصفة وخاصة بعد إنجاز مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية وخاصة بطرق وشوارع كورنيش النيل والسادات، وفيله / الشلال، والمطار، والمسلة، وشرق البندر، والفنادق، وخلف المقاولون العرب. 
 

أسوان رئيس مجلس إدارة محافظ أسوان مياه الشرب والصرف الصحي أحمد شعبان شركة مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

الإحصاء يعلن وفيات كورونا بين الأطفال خلال الموجات الثلاث

«بعد تدخله فى شئون الموسيقيين».. بلاغ للنائب العام ضد نجيب ساويرس

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

محافظ البحيرة يقرر مد تعطيل الدراسة نظرًا لسوء الأحوال الجوية

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي

المالكي: القرار الأممي بسيادة الشعب الفلطسطيني على موارده الطبيعية يظهر عزلة إسرائيل

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين