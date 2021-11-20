السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس ولي أمر اعتدى على مدرس داخل مدرسة بالدقهلية سنتين

حبس
حبس

قررت محكمة جنح بلقاس في محافظة الدقهلية، حبس ولي أمر سنتين مع الشغل وكفالة 3000 جنيه، وتعويض مدني مؤقت 15 ألف جنيه لقيامه بصفع مدرس وتقييده لنجله ليضربه بالحذاء داخل الفصل بمدرسة المستشار محمود برهام، بقرية الملعب، التابعة لمركز بلقاس.

وكانت النيابة العامة ببلقاس قررت إحالة ولي الأمر إلى محاكمة عاجلة بعد 3 أيام من الواقعة لأهميتها وذلك عقب سماع أقوال شهود الواقعة من التلاميذ والمدرسين والذين أكدوا قيام ولي الأمر بتقييد المدرس ليضربه ابنه بالحذاء أمام جميع التلاميذ ثم قام بصفعه.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من " ا.ش.ا" 24 سنة، معلم دراسات اجتماعية، بمدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي، اتهم فيه والد الطالب "ج.م.ا" باقتحام الفصل أثناء الحصة وتقييده وشل حركته وطلب من ابنه ضربه بالحذاء الذي يرتديه على رأسه وذلك بعد تعنيفه الطالب لتعديه على زميله بألفاظ نابية.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، من ضبط ولي الأمر، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل ولى الأمر بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه.

وفى سياق متصل، أصدرت إدارة بلقاس التعليمية في محافظة الدقهلية، بيانًا، أعلنت فيه أن وحيد السيد حشيش، مدير عام إدارة بلقاس التعليمية، أمر بالتحقيق العاجل مع إدارة إحدى المدارس في واقعة اقتحام أحد أولياء الأمور للمدرسة وصعوده للفصل والتعدي على المدرس.

وقال البيان، إن مدير الإدارة فور علمه بالواقعة، كلَّف أمن الإدارة بالاتصال بالشرطة والتي ألقت القبض على ولي الأمر، وإحالته إلى نيابة بلقاس، كما تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المتابعة وقياس الأداء والشؤون القانونية لإجراء تحقيق حول الواقعة.

وناشد مدير عام الإدارة، مديري المدارس، بضرورة غلق البوابات ووجود مسؤول عن أمن المدرسة، منعًا لتكرار مثل هذه الواقعة حرصًا على سلامة العاملين والطلاب وتفعيل الكتاب الدوري رقم 32 بتاريخ 12 أكتوبر 2021.

محكمة جنح بلقاس الدقهلية ولي أمر مدرس

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وائل لطفي

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