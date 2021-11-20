السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة سيدة في الوايلي

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل حقيبة إحدى السيدات بمنطقة الوايلي، وطالبت النيابة، رجال المباحث، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتبيَّن أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها عقب قيامها بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة عابدين، استقلت سيارة أجـرة "تاكسي" لتوصيلها لمنطقـة سـكنها، وقد شاهد السائق المبلغ المالي داخل الحقيبة، وحـال نزولهـا فوجئت بقيام قائد السيارة بخطف المبلغ المالي من داخل الحقيبة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكـن تحـديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها (مُستأجرة) وقائدها (له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي، وأضـاف بإنفاقـه باقي المبلغ، وباستدعاء المجنى عليها، تعرفت على المتهم واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جنوب القاهرة مديرية أمن قسم شرطة أمن مديرية امن القاهرة رجال المباحث النيابة العامة امن القاهرة

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بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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