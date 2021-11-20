«الزراعة»: نشاط مكثف لمكافحة سوسة النخيل في الوادي الجديد ومطروح

كلَّف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، بمتابعة مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة.

و‏قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، إنه بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، تم تشكيل لجنة من خبراء المعمل المركزي للنخيل بقسم آفات وأمراض النخيل تضم كلا من؛ الدكتور خالد محمد عبدالحميد، والدكتور وائل كمال الشافعي، والدكتور شريف حسين خليل، وتم عمل يوم حقلي بمنطقة المغرة بمطروح، والمرور على بعض مزارع النخيل في المنطقة، والتي تعاني من الإصابة بآفات النخيل، وخاصة سوسة الحمراء.

وتم فحص النخيل واكتشاف الإصابات وتدريب الحاضرين من مهندسين زراعيين ومنتفعين من أصحاب المزارع على كيفية اكتشاف الإصابة بالحشرة، وكيفية الوقاية والمكافحة بالطرق التقليدية والحديثة، وتم عمل بيان عملي في كل مزرعة بأحدث طرق الكشف عن الإصابة وأحدث طرق المكافحة بالحقن.

وأضاف جادالله، أن المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، وبالتعاون مع مديرية الزراعة بالوادي الجديد، ومحطة البحوث الزراعية بالخارجة، أجرى زيارة حقلية لمزرعة مصابة بسوسة النخيل، وفحص فريق العمل بفرع المعمل، النخيل المصاب ومعالجته من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.

كما نظم المعمل، ندوة إرشادية بجمعية تنمية المجتمع بقرية الموشية بالداخلة بالوادي الجديد، بالتعاون مع الإرشاد الزراعي والإدارة الزراعية بموط بقيادة المهندس سيد مدني، مدير الإدارة عن سوسة النخيل الحمراء، وتحدث فيها الدكتور يوسف دياب، والدكتور خضر محمود، حول كيفية التعرف على الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، ومعرفة مدى تطور الإصابة والطرق السليمة للعلاج بالإضافة إلى طرق الوقاية من الإصابة والعمليات الفنية التي تساعد على حماية النخيل من سوسة النخيل الحمراء.

كما تضمنت الندوة، كيفية زيادة متوسط إنتاجية النخلة للحصول على عائد اقتصادي مرتفع في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.