السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع عالمي يرشح الأقصر للزيارة: من أجمل المدن القديمة

الأقصر
الأقصر

رشح موقع “travel awaits” العالمي والمعني بالسفر والسياحة مدينة “الأقصر” في مصر للزيارة في قائمة أشهر المدن القديمة.

وقال الموقع: تحتوي الأقصر على  وادي الملوك ووادي الملكات وهم من أشهر المباني والمعالم الأثرية حول العالم بشكل عام وفي مصر بشكل خاص.

كما يقع في  الأقصر، على الجانب الشرقي من النيل معبدين وهما  الكرنك والأقصر، فضلًا عن طريق الكباش أو طريق أبو الهول الذي يضم تماثيل أبو الهول بطول 2700 متر من معبد الأقصر لمعبد الكرنك.

وعلى الجانب الغربي من النيل، تقع  مقابر الملوك والملكات وأشهرهم قبر الملك توت عنخ آمون واللعنة المرتبطة به على أي شخص يُقدم على فتح حجرة الدفن كما ان العديد من القطع الأثرية من مقبرته موجودة في متحف القاهرة.

وتابع الموقع لاستكمال المتعة، يمكن ركوب منطاد الهواء الساخن عند شروق الشمس فوق الأقصر ووادي الملوك لمشاهدة هذه  المقابر الملكية من الأعلى.

وحول معبد أبو سمبل، قال الموقع: تم بناؤه لأول مرة عام 1244 قبل الميلاد، على طول نهر النيل، حيث يعتبر معبد أبو سمبل من الشواهد على براعة الإنسان القديم حيث يضم المعبد أربعة تماثيل فرعونية بارتفاع 69 قدم برج فوق مداخل المعبد حيث كانت هذه المعابد القديمة، المخصصة لرمسيس الثاني وزوجته.

يأتي هذا فيما أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، جولة تفقدية بمحافظة الأقصر استكمالًا للجولات المكثفة التي يقوم بها لمتابعة مستجدات الأعمال والاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بالفعالية الكبرى "الأقصر.. طريق الكباش" التي سيتم إقامتها بها خلال الأيام القليلة القادمة للترويج السياحي لها وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

وتفقد الوزير خلال هذه الزيارة أعمال التطوير الجارية في السوق السياحية بالمدينة، وكذلك تفقد معبد الأقصر للوقوف على آخر التجهيزات الخاصة بالفعالية.

كما التقى، خلال جولته بالسوق، بعدد من أصحاب البازارات السياحية والعاملين بها للاطمئنان على أحوالهم والاستماع لآرائهم ومطالبهم والمشكلات التي يوجهونها ومقترحاتهم لحلها منها شكواهم من مرور الموتوسيكلات داخل السوق ما يزعج المارة والزائرين والسائحين أثناء تجولهم ويؤثر على تجربتهم بالسوق وهو ما يعود بالسلب على سمعة المقصد السياحي المصري، وعلى الفور قام الوزير بالاتصال والتواصل مع الجهات المعنية في إدارة المرور للقيام باللازم تجاه حل هذه المشكلة.

موقع travelawaits العالمي إدفو - الأقصر أعمال تطوير كورنيش الأقصر الأقصر إحياء طريق الكباش

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وائل لطفي

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