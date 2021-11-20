ضبط شبكة تحويل أموال مشبوهة في جرجا بتعاملات 3 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتمكنت اليوم السبت، من ضبط متهم إشترك مع آخرين في جمع مدخرات المصريين في الخارج والاستفادة غير المشروعة من فروق الأسعار والإتجار في العملة خارج النطاق المصرفي في جرجا محافظة سوهاج.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص – شقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك بالبلاد ، حيث يقوم الأول بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى المتواجد حالياً خارج البلاد.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ نحو (3مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.