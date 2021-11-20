السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيارات متنقلة من الأحوال المدنية لاستخراج الأوراق للمواطنين بالمحافظات

السيارات المتنقلة
السيارات المتنقلة

أوفد قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزيرالداخلية، قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الشرقية – العربية - المنوفية - الدقهلية – كفر الشيخ - دمياط – الفيوم – بنى سويف – قنا – الأقصر - المنيا).

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بتلك المناطق، تقرر استمرار القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الشرقية – المنيا – الدقهلية – كفر الشيخ – الغربية – الفيوم - بنى سويف - الأقصر) بذات المواقع، بالإضافة إلى الدفع بقوافل أخرى مستحدثة بمحافظات (دمياط – قنا).. اعتباراً من السبت الموافق 20/11/2021 لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

ووجه قطاع الأحوال المدنية مأموريات لـ(2 حالة إنسانية) بالمستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم،  وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية) ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل إعلام وعلاقات قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان، ولاقت تلك القوافل قبول وإستحسان من المواطنين  لما لها من مردود إيجابى من خال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات  بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وزير الداخلية المنيا المواطنين مستشفى كفر الشيخ بطاقة الرقم القومي قطاع الأحوال المدنية تجديد بطاقات الرقم القومي الكثافة السكانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

أمطار ورعد على بعض المناطق.. تعرف على حالة الطقس اليوم السبت

صبحى: مصر بعهد الرئيس السيسى حققت إنجازات غير مسبوقة بالمجالات الرياضية

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

التفاصيل الكاملة للغز مقتل طفلة ساقية المنقدى بالمنوفية

وزيرة التعاون تناقش التوسع في أعمال مجموعة «Bayer» الألمانية بمصر

السيدة انتصار السيسى: الأطفال جيل الغد وبُناة المستقبل وأغلى ما نملك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

حملة استرداد جثامين الشهداء: إسرائيل ما زالت تحتجز 90 شهيدًا فلسطينيًا

«التحرير الفلسطينية»: ازدياد حجم المخاطر التهويدية التى تتعرض لها القدس المحتلة

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عامًا.. الثلاثاء