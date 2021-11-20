سيارات متنقلة من الأحوال المدنية لاستخراج الأوراق للمواطنين بالمحافظات

أوفد قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزيرالداخلية، قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الشرقية – العربية - المنوفية - الدقهلية – كفر الشيخ - دمياط – الفيوم – بنى سويف – قنا – الأقصر - المنيا).

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بتلك المناطق، تقرر استمرار القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الشرقية – المنيا – الدقهلية – كفر الشيخ – الغربية – الفيوم - بنى سويف - الأقصر) بذات المواقع، بالإضافة إلى الدفع بقوافل أخرى مستحدثة بمحافظات (دمياط – قنا).. اعتباراً من السبت الموافق 20/11/2021 لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

ووجه قطاع الأحوال المدنية مأموريات لـ(2 حالة إنسانية) بالمستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية) ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل إعلام وعلاقات قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان، ولاقت تلك القوافل قبول وإستحسان من المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.