محافظ أسيوط: تطهير مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة بالتنسيق مع مديرية الري ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف المتابعة والجولات الميدانية والمرور على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها لإستقبال أية أمطار أو سيول متوقعة وتنفيذ أعمال التطهير للترع والمصارف وإزالة العوائق.

وأضاف محافظ أسيوط إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها في هذا الشأن مشددًا على ضرورة التطهير الدائم للترع والمصارف وإزالة العوائق والتعديات على مخرات السيول والتأكد من جاهزية مصارف التخفيف وكافة المعدات الخاصة بمواجهة الأزمات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وفي هذا الإطار قام المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط بالتنسيق مع يحيى زكريا أبو رحمة مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومسئولي الري وأعضاء اللجنة المشكلة للمرور على عدد من مخرات السيول بمراكز أسيوط، وأبوتيج، وصدفا للتأكد من جاهزيتها والوقوف على مدى صلاحيتها لتصريف المياه في حالة حدوث سيول أو أمطار استعدادًا لأية تقلبات جوية خلال الفترة القادمة.

وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ أسيوط بمراجعة كل مخرات السيول ومساراتها وجميع الأماكن التي من المتوقع أن تتعرض لسيول وتطهيرها وإزالة الحشائش والعوائق منها أمام الحجوزات والسحارات ومصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل.

كما تم المرور والمتابعة لأعمال التبطين والتأهيل وموازنات المياه الجاري تنفيذها بعدد من الترع بمراكز منفلوط، وأبنوب، والقوصية، وديروط.

مخرات السيول