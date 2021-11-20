الشأن المحلي يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، منها مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع وزاري، يضم وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا، في العاصمة اليونانية أثينا.

فتحت عنوان (50% مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال 3 سنوات)، نقلت صحيفة (الأهرام) تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتي أكد خلالها، أن الدولة ماضية في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات التنموية، من خلال تعظيم نشاط الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، حيث تم توسيع هيكلها التنظيمي، وتحويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل الإدارى الجديد للوزارة، على نحو يسهم فى رفع قدرات هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أنه من المستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص إلى 50% من حجم النشاط الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ بما يتسق مع تعاظم جهود وزارة المالية والحكومة فى خلق مسارات تنموية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص؛ تشجيعًا له على تنفيذ العديد من المشروعات وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد القومي.

وقال الوزير إن الحكومة تدرك أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتحرص على تهيئة البيئة المحفزة للاستثمار، وهو ما تمت ترجمته في التعديلات الجوهرية التي تم إجراؤها على القانون رقم 67 لسنة 2010، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي؛ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة، وتعظيم جهوده فى تمويل وتشغيل المشروعات الكبرى للبنية الأساسية.

وفي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الأمير تشارلز وقرينته يغادران وسفير بريطانيا يشكر مصر)، ذكرت الصحيفة أن الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوول، غادرا، مساء أمس الجمعة، مصر في ختام زيارتهما، التي استمرت لمدة يومين.

وقال السفير جاريث بايلي سفير بريطانيا بالقاهرة - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "أصحاب السمو الملكي: أشكركم على زيارة مصر..مصر شكرًا على الترحيب الرائع بأصحاب السمو الملكي".

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (إطلاق الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة) - أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أعلن أمس الجمعة، فتح باب التقديم لدفعة جديدة من المتدربين في البرنامج عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه تم إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي عام 2016 بالتزامن مع عام الشباب بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تخريج 3 دفعات من البرنامج الرئاسي حتى الآن.

وأشارت إلى أن البرنامج الرئاسي يهدف إلى تأهيل الشباب للقيادة وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية الإدارية والمجتمعية في الدولة، من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العملي والعلمي واختبار قدراتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لتكوين نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.