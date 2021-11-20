ضبط صاحب محل يصور الفتيات داخل غرفة قياس الملابس بزفتى

تقدمت فتاتان من مدينة زفتى ببلاغ لقسم شرطة زفتى، ضد صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة حمل رقم ١٦٧٨٢ جنح قسم زفتى، لتصويرهن أثناء تغيير الملابس داخل المحل.

وتباشر النيابة العامة بزفتى التحقيق مع صاحب محل ملابس جاهزة لاتهامه بالتجسس على الفتيات والسيدات وتصويرهن خلسة أثناء تواجدهن داخل المكان المخصص لقياس الملابس، من خلال فتحة سرية تم تركيب كاميرا داخلها، بالمحل الخاص به الكائن بشارع طريق بركة السبع بدائرة قسم زفتي بمحافظة الغربية، بعد القبض عليه بمعرفة الأجهزة الأمنية بالغربية، كما تستمع جهات التحقيق لأقوال الطالبتين أصحاب البلاغ فيما جرى حول الواقعة، لكشف ملابساتها.

وتعود بداية الواقعة بتلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية، إشارة من مأمور قسم شرطة زفتي، مفادها تلقيه بلاغًا من والد ووالدة طالبة من طالبتين يفيد أن ابنتهما وصديقتها أثناء تواجدهما داخل محل ملابس شهير لبيع الملابس المنخفضة السعر، بشارع طريق بركة السبع بدائرة قسم زفتي، إكتشفا قيام صاحب المحل بالتجسس عليهما وتصويرهما خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة ما جاء في البلاغ، وألقت القبض عليه.

وبفحص الـ dvr والـhard الخاص بالمحل وهاتف المتهم تبين احتوائه على عدد كبير من صور وفيديوهات الفتيات والسيدات أثناء تواجدهن بالمكان المخصص لقياس الملابس داخل المحل، واصطحبت القوة الأمنية المتهم إلى ديوان القسم، وحرر الرائد أحمد رمزي، رئيس مباحث قسم شرطة زفتي، محضرًا بالواقعة وأحاله إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة وجرى غلق المحل.