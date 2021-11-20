«أنا موهوب».. عدد خاص من مجلة قطر الندى احتفالا بأعياد الطفولة

أصدرت مجلة قطر الندى عددًا خاصًا بمناسبة أعياد الطفولة بعنوان "أنا موهوب"، ويضم العدد رقم 684 الصادر في منتصف نوفمبر 2021، باقة منوعة من إبداعات الأطفال الموهوبين بجانب الأبواب والسيناريوهات المصورة والقصص التي أبدعها نخبة من الكتاب والفنانين المبدعين.

زتنوعت مشاركات الأطفال في هذا العدد ومن بينها، موضوع "الأسطورة.. محمد صلاح" كتبته الطفلة الموهوبة "جنى حسن" 16 سنة من القاهرة، وقصة "مذكرات خمسة جنيهات" للطفلة المبدعة "جوليانا باسم ميشيل" 11 سنة من الإسكندرية، وقصة "عش العقعق" ترجمة ورسوم الطفلة الموهوبة "نسيم أشرف عويس" 15 سنة من القاهرة، ومقال "هوايتي التي أعشقها" للكاتبة الصغيرة "صوفيا محمد إسماعيل" 12 سنة من القاهرة، وقصة "سلم بين عالمين" للمبدعة الصغيرة "ريتاج وليد عبد الفتاح" 11 سنة من الإسكندرية، وحوار مع الطفل الموهوب "عبد الرحمن محمد ماهر" الحاصل على المركز الثاني عالميا في كتابة المسرحية، ودراسة عن المجموعة القصصية "على ضفاف الحلم" للمبدعة الصغيرة "همس أيمن رياض" والصادرة عن إدارة الموهوبين والتعلم الذكي في محافظة البحيرة، ومقال للكاتب الصغير "محمود عبد الظاهر" من المحلة الكبرى- محافظة الغربية، ويكتب عن رائد الاقتصاد المصري "طلعت حرب".

أما المبدعة الصغيرة منة أحمد موسى فتكتب عن أسرع رجل في العالم "يوسين بولت"، و"مرام محمد مرسي" 14 سنة من الإسكندرية تكتب مقالا بعنوان "اختر حلمك". وجاء مقال رئيس التحرير بقلم الصديقة "كنزي محمد عامر" 13 سنة من القاهرة وكتبت "الغناء موهبتي".

كما يضم العدد سيناريوهات مصورة عن شخصيات ظهرت موهبتها منذ الصغر حيث تُعد هذه الشخصيات قدوة للأطفال، مثل شخصية كوكب الشرق أم كلثوم. وسيناريو مصور بعنوان "الحريف" عن موهبة كرة القدم الرياضة المحبوبة، وقصائد منوعة وموضوع عن كيفية اكتشاف الموهبة وتنميتها، وقصص منوعة عن مواهب مختلفة مثل الرسم والكتابة الأدبية والرياضة والإذاعة والتمثيل والعزف والغناء وغيرها من المواهب، وكذلك تحقيق صحفي مع الأطفال عن أهمية الموهبة في حياة الطفل.وجاء غلاف العدد بريشة الفنان المبدع "هاني شان" والذي عبر فيه انطلاق مواهب الأطفال وإبداعهم برسوم جميلة وألوان مبهجة.

جدير بالذكر أن مجلة قطر الندى تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس مجلس الإدارة المخرج المسرحي هشام عطوة، رئيس تحرير المجلة الكاتبة نجلاء علام.