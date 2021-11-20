السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى فى الأسواق اليوم السبت 20-11-2021

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-11-2021، في مواجهة الجنيه المصري، بالأسواق المحلية المصرية ليسجل متوسط سعره في البنوك المحلية 51.67 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي  في مصر اليوم السبت 20-11-2021

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 

 

سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى 51.67 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

 

الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

 

 حقق الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى سعر 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

 

 الدينار الكويتي في بنك الأسكندرية

 

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

 

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

 

وبحسب آخر تحديث للعملة الكويتية داخل السوق المصري، وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

 

وجاء سعر الدينار بالبنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري عند 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

 

واستقر  سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

 

يشار إلى أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م

مصر الاهلى الكويت عملة على المركزى عمل اليوم يسجل الكويتى مستوى السوق إمام مصري البنك الأهلي الاسواق الإسكندرية مواجهة قسم سكن المصرى الجنيه بنك الاسكندرية البنك المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «شراء ضابط ملابس دون سداد قيمتها»

«من بينها القاهرة».. خريطة سقوط الأمطار غدًا السبت فى محافظات مصر

فوائد الفلفل الأحمر الحار

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع

اليوم .. استكمال محاكمة 12 متهما فى قضية داعش العجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

حملة استرداد جثامين الشهداء: إسرائيل ما زالت تحتجز 90 شهيدًا فلسطينيًا

«التحرير الفلسطينية»: ازدياد حجم المخاطر التهويدية التى تتعرض لها القدس المحتلة

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عامًا.. الثلاثاء