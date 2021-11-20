سعر الدينار الكويتى فى الأسواق اليوم السبت 20-11-2021

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-11-2021، في مواجهة الجنيه المصري، بالأسواق المحلية المصرية ليسجل متوسط سعره في البنوك المحلية 51.67 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 20-11-2021

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى 51.67 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

حقق الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى سعر 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي في بنك الأسكندرية

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وبحسب آخر تحديث للعملة الكويتية داخل السوق المصري، وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الدينار بالبنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري عند 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م