السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زوجة الأمير تشارلز تشيد بمناخ مصر.. وتعلن رغبتها فى تكرار الزيارة (صور)

زوجة ولي عهد بريطانيا
زوجة ولي عهد بريطانيا بصحبة نائب محافظ القاهرة

استهل الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى، وقرينته الدوقة كاميلا دوقة كورونوال، اليوم الجمعة، جولاته بزيارة مستشفى بروك الخيرى لرعاية الحيوان.
وكان فى استقبالهم نائب محافظ  القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم والسفير البريطانى. 

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وأعربت الدوقة كاميلا دوقة كورونوال عن سعادتها بهذا اللقاء، وأبدت رغبتها فى تكرار مثل هذه الزيارة والتمتع باستقرار الطقس ورؤية معالم مصر التاريخية وطفرة التطوير التى حدثت «بالجمهورية الجديدة» بتوجيهات القيادة السياسية.

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وأوضحت عبد المنعم، أن مستشفى بروك الخيرى لرعاية الحيوان، أسست عام 1934 فى القاهرة، وتقع بحى السيدة زينب، ولها فروع بجميع أنحاء العالم، ومقرها المملكة المتحدة.

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وتعود قصة تأسيس هذا المستشفى عندما قامت «دورثى بروك» زوجة الجنرال «بروك» بالجيش البريطانى بزيارة إلى القاهرة، وفوجئت بحالة الخيول العاملة بالشوارع بعدما خدمت فى الحرب العالمية الأولى، وما أصابها من أمراض حتى أصبحت  ضعيفة وهزيلة.
 

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ويهدف هذا المستشفى إلى تقديم الخدمات البيطرية المجانية للخيول والبغال والحمير التى تعمل فى القاهرة والإسكندرية والأقصر وإدفو وأسوان ومطروح فى ظروف غير طبيعية من حيث شدة الحرارة، أو كثرة العمل ومشقته، مع ظروف صحية وغذائية متدنية، خاصة فى حالة جهل أصحابها بكيفية معاملتها والحفاظ على سلامتها.

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ويقدم المستشفى العلاج المجانى لبعض الحيوانات بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد لأصحاب الحيوانات المريضة، وتقديم خدمات بيطرية مجانية، بالإضافة إلى توفير الغذاء والماء المناسب، وفى مكان صحى وظليل أثناء فترة العلاج.

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زيارة ولي عهد بريطانيا لمصر زوجة ولي عهد بريطانيا نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية مستشفى بروك أخبار محافظة القاهرة

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