إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عامًا.. الثلاثاء

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، أنه سيبدأ الثلاثاء المقبل، تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر-بايونتيك.

وكتب بينيت على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اعتبارًا من الثلاثاء، سيتمكن الأطفال أيضًا من تلقي الطعم"، متعهدًا باتباع "شفافية تامة" حول هذا الموضوع.

ووفق التجارب السريرية التي أجرتها شركة فايزر على آلاف الأطفال، ثبت أن اللقاح فعال بنسبة 90,7% ضد حالات الإصابة التي تترافق مع أعراض.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مئات الآلاف من الجرعات التي كان من المقرر تسليمها منتصف الأسبوع ستصل الأحد.

تلقى نحو 5,7 مليون من أصل تسعة ملايين إسرائيلي، أكثر من 80 بالمئة منهم بالغون، جرعتي لقاح، كما أطلقت السلطات حملة جديدة في الصيف لتلقي جرعة معززة.