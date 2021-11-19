الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير مدخل مدينة الضبعة الغربى

محافظ مطروح
محافظ مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح والعميد عصام عبدالغني رئيس مدينة الضبعة وعدد من عمد ومشايخ مدينة الضبعة  أعمال تطوير طريق مدخل الضبعة الغربى بطول 1,8 كم  مزدوج .

IMG-20211119-WA0032

وأوضح اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح أنه تم عمل كابلات كهرباء أرضية وإنارة الاعمدة على الجانبين وإقامة ارصفة وبلدورات بشكل جمالى وحضارى يواكب الطفرة التنموية بمدينة الضبعة والمشروعات القومية بها .

IMG-20211119-WA0030

وقدم اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح التهنئة لأهالي الضبعة على اعمال التطوير للمدخل الغربي مع مزيد من الأعمال لتطوير عدد من الطرق والشوارع بالمدينة وذلك في اطار جهود المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين والارتقاء بها. 

IMG-20211119-WA0034

ووجه اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح لرئيس مدينة الضبعة، مناشدا أهالي الضبعة بالحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة مع تكثيف جهود النظافة ووضع مزيد من صناديق تجميع القمامة ومنع القائها بالشوارع.

IMG-20211119-WA0035
محافظ مطروح المشروعات القومية أعمال تطوير المدخل الغربي مدينة الضبعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

موعد إجازة نصف العام 2022.. والخطط الوقائية فى المدارس

«رياح وحبات برد».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وأماكن سقوط الأمطار

«الأمطار» تفرض الطوارئ فى 7 محافظات.. وتحذيرات من وزير التنمية المحلية

«بايدن ليس الأول».. كيف نقل جورج بوش صلاحياته لنائبه مرتين؟

مكتبة الإسكندرية تستقبل الأمير تشارلز رفقة زوجته كاميلا (صور)

كواليس انفجار لغم حقيقي في آخر يوم تصوير «ليلة السقوط» لطارق لطفي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تحظر حماس.. ماذا قالت إسرائيل والحركة الفلسطينية؟

«التعاون الإسلامى» تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى

وقفة احتجاجية تنديدًا بقرارات الإخلاء والهدم من بلدية الاحتلال بالقدس