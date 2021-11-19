محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير مدخل مدينة الضبعة الغربى

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح والعميد عصام عبدالغني رئيس مدينة الضبعة وعدد من عمد ومشايخ مدينة الضبعة أعمال تطوير طريق مدخل الضبعة الغربى بطول 1,8 كم مزدوج .

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم عمل كابلات كهرباء أرضية وإنارة الاعمدة على الجانبين وإقامة ارصفة وبلدورات بشكل جمالى وحضارى يواكب الطفرة التنموية بمدينة الضبعة والمشروعات القومية بها .

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي الضبعة على اعمال التطوير للمدخل الغربي مع مزيد من الأعمال لتطوير عدد من الطرق والشوارع بالمدينة وذلك في اطار جهود المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين والارتقاء بها.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لرئيس مدينة الضبعة، مناشدا أهالي الضبعة بالحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة مع تكثيف جهود النظافة ووضع مزيد من صناديق تجميع القمامة ومنع القائها بالشوارع.