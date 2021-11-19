الثلاثاء.. مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية يستضيف مهرجان سيمفوني للفنون

يستضيف مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الثلاثاء المقبل مهرجان سيمفوني للفنون لتكريم رواد الفنون.

إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الثلاثاء المقبل، مهرجان سيمفوني للفنون، والذي يُقام لتكريم رواد الفنون المسيحية، ويشارك البابا في حضور الحفل عددًا من الأساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

ومن جهته قال يوسف منصور، أحد رواد الميديا المسيحية، إن فكرة تكريم رواد الدراما القبطية فكرة عظيمة ويجب علينا أن نقدم الشكر على القائمين عليها.

وأضاف منصور، في بيان الخميس: ”مهرجان سيمفوني له تأثير إيجابي على مستقبل الدراما فهو تحفيز قوي ومباشر للعاملين في هذا المجال بكل عناصره للتجويد وإنكار الذات من خلال تقديم القيم المسيحية للتأثير في المجتمع لحياة أفضل".

وأشار رائد الميديا المسيحية إلى أن التكريم توجد به فكرة كتابية (من الكتاب المقدس) فيقول الله في سفر" صموئيل الإصحاح الثاني الآية ٣٠ أكرم الذين يكرمونني"، لذلك يكرم مهرجان رواد الدراما الذين اسعدونا وعلمونا الكثير من خلال فنهم وابداعاتهم على مدار سنوات ماضية كثيرة .

واختتم منصور بيانه: أتمنى أن يكون مهرجان سيفوني انطلاقة حقيقة لتكريم دائم لرواد الدراما علي كل الأصعدة

قال ملاك منسي، مؤسس ورئيس مهرجان سيمفونى للفنون، أنه تم تأسيس المهرجان منذ عامين، وقد جاءت فكرة و رؤية المهرجان لإقامة احتفالية عن تكريم رواد الترانيم والألحان في الكنيسة القبطية إيمانا منا بالدور الذي يقومون به.

وأشار مؤسس المهرجان إلى أن الهدف الرئيسي لإقامة مهرجان سيمفوني في نسخته الثانية هو تقديم الشكر لكل من ساهم وشارك فى هذه الأفلام و الترانيم ومن هم خلف الكاميرا من مخرجين، وسينارست، ومهندسي الديكور، وملحنين، وموسيقيين، وغيرهم من باقي الكادرات، كما لم ننس في هذا اليوم الفنانين المنتقلين الذين شاركوا في هذه الأفلام، وكذلك أيضا الفنانين الذين شاركوا من الوسط الفني التي أثرت أغلبية الأسر القبطية بأدائها المميز,

إقامة المهرجان على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية

وأضاف ملاك منسى أن المهرجان في نسخته الثانية سوف يقام على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الموافق الثلاثاء 23 نوفمبر المقبل، وذلك تحت رعاية الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، وبحضور عدد من الأساقفة والفنانين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ويشارك في تحضيرات المهرجان نيفين أميل منسق عام المهرجان، و أماني عاطف مشرف عام ، وأمير نجيب، وسامح فيكتور، و فيفيان فؤاد، وممدوح ميلاد، ومترجمة للغة الاشاره بالمهرجان نرمين كميل .

وقالت نرمين ميشيل المستشار الإعلامي لمهرجان سيمفوني، أن الفن هو أفضل الوسائل التى يعبر بها الفنان عما بداخله من مشاعر فهو يترجم ما يحدث فى المجتمع من واقع فى بعض الأحيان ، ويروى من خلال قصص درامية عن تاريخ فى أحيان أخرى .

وأشارت المستشارة الإعلامية، أن الهدف من المهرجان هو الارتقاء بالدراما بشكل عام، و تكريم رواد الدراما القبطية بشكل خاص على إبراز دورهم الجليل، فليس هناك شئ أروع من تكريم الفنان على مجهوده المبذول.

