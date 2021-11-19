الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بدء ورشة الرسوم المخرجة عطية خيري بملتقى أولادنا (صور)

ملتقى اولادنا
ملتقى اولادنا

تواصلت اليوم فعاليات الملتقى الخامس لمؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي.

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وبدأت فعاليات اليوم بورشة للرسوم المتحركة ، إقامتها المخرجة عطية عادل خيري مع مجموعة من أولادنا ذوي القدرات الخاصة بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية ، حيث  أبدوا المشاركين عن سعادتهم  بتعلم مهارات جديدة و مختلفة .

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يذكر أن الملتقى تستمر فعالياته حتى الإثنين القادم الموافق ٢٢ نوفمبر الحالي.

وتقام دورة هذا العام تحت شعار " سوا نرجع فرحتنا" ، وهي دورة استثنائية ، حيث يلتقي اولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني ، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

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وبهذا تكون مصر هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني  كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عاما علي العلاقات المصرية الصينية.

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ويهدف المهرجان إلي تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لاولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي.

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إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصر عالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد علي أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلي جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز على أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف على أهم ملامح بلدهم

ويقام الملتقى تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية.

منها وزارة الثقافة،  ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة ، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.

دار الأوبر دار الأوبرا المصرية السياح الروس بدأت وزارة الثقاف المصرية الصينية وزارة التضامن الاج بد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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