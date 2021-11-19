الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: لجنة للإشراف على إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة غادة أبو زيد  نائب المحافظ، وعضوية الجهات المختصة للإشراف على جهود المجتمع المدني لاحتواء تداعيات السيول التي ضربت المحافظة منذ أسبوع حيث تتولى اللجنة ضبط آلية إعادة إعمار المنازل المتضررة داخل 14 قرية ومنطقة بواسطة الجمعيات الأهلية ، بالإضافة إلى التوجيه المحكم لأسلوب توزيع المساعدات العينية والمادية داخل هذه المناطق لضمان وصولها لمستحقيها .

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فيما أستقبل محافظ أسوان وفد حزب حماة الوطن برئاسة اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ ، بحضور ياسين عبد الصبور أمين عام الحزب بأسوان ، واللواء أحمد صالح عضو مجلس النواب ، وحسونة عبد المجيد عضو مجلس الشيوخ .

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ووجه اللواء أشرف عطية الشكر على دعم الحزب برئاسة الفريق جلال هريدى لجهود الدولة والحكومة والمحافظة فى إزالة آثار السيول بهذه القافلة التى تضم المساعدات الغذائية والتجهيزات اللازمة لرفع مستوى معيشة المتضررين، وهو الذي يتناغم مع دور باقى الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى لتخفيف المعاناة عن الأسر المتضررة .

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وأكد على أن هناك حصر ببيانات دقيقة للمنازل التى شهدت إنهيارات جزئية وكلية ، بجانب التلفيات الأخرى حيث جار إعداده بالمناطق المتضررة من خلال لجان الحصر وبدون الإلتزام بتحرير محاضر فى أقسام الشرطة.

كما أن المحافظة قامت أيضاً برفع كفاءة وتجهيز 36 وحدة سكنية بالأثاثات والمفروشات والأجهزة والمستلزمات المنزلية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ، وجارى تجهيز باقى الوحدات السكنية بإجمالى  504 وحدة من الإسكان الإجتماعى بطريق العلاقى ، وخاصة بعد دعمه بكافة الخدمات والمتطلبات الجماهيرية. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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