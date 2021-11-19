الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وقفة احتجاجية تنديدًا بقرارات الإخلاء والهدم من بلدية الاحتلال بالقدس

وقفة احتجاجية
وقفة احتجاجية

دعا فلسطينيون - في وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة - إلى التواجد الدائم أمام بناية مكونة من 5 طوابق تضم 10 شقق سكنية مهددة بالهدم من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

جاء ذلك عقب أداء صلاة الجمعة أمام البناية، تنديدًا بقرارات الإخلاء والهدم الصادر عن بلدية الاحتلال في القدس.

وقال عضو لجنة البناية وأحد أصحاب الشقق فايز خلفاوي: "نطالب جميع أبناء شعبنا والمتضامنين، بضرورة التجمع والاحتشاد أمام المبنى، لإيصال صوت أصحاب الشقق للعالم، ووقف الإجراءات العنصرية لبلدية الاحتلال بحق المقدسيين وشعبنا، وأنه لا مكان لنا نعيش فيه غير هذا المكان ولن نتركه".

وعلى مدار 10 أعوام مضت، قدمت العائلات المقدسية المستهدفة، كافة الإجراءات القانونية لبلدية الاحتلال في القدس، بهدف الحصول على تراخيص وقف قرارتها العنصرية بحقهم، غير أنها كانت ترفض ذلك في كل مرة.

القدس المحتلة بلدة الطور الإحتلال الإسرائيلي قرارات هدم وإخلاء بلدية الاحتلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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وقفة احتجاجية تنديدًا بقرارات الإخلاء والهدم من بلدية الاحتلال بالقدس

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