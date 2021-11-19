خطة طوارئ في الشيخ زايد للتعامل مع الطقس السيئ

تابع المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، خطة الطوارئ التي تم تجهيزها للتأكيد على الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لاستقبال فصل الشتاء بالمدينة والتعامل مع حالات الطوارئ التي تصاحب تقلبات الطقس، وما يترتب عليها من سقوط أمطار غزيرة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أنه تم مراجعة جاهزية المعدات الخاصة بالجهاز وتشمل، سيارة مدمجة مجهزة، و5 سيارات شفط مياه و2 لودر كبير، و3 حفارات، و2 طلمبة غاطسة، و20 طلمبة شفط نقالي، تم تجهيزها لمساعدة أهالي المدينة في حالة وصول مياه الأمطار للبدرومات، وتجهيز ومد خطوط نقل مياه الأمطار للمساحات الخالية بالمدينة لاستغلالها.

وأشار إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومحطة أبو رواش، للتأكيد على استقبال كميات كبيرة من المياه المرسلة من المدينة خلال فترة الأمطار الغزيرة إلى المحطة، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكيد على عدم فصل التيار عن المحطات خلال فترة الأمطار، بجانب فصله فقط عن الأعمدة الكهربائية خلال فترة هطول المطر.

وقال المهندس مصطفى فهمي، إنه تم التأكيد أيضاً على مسؤولي الشركة المسند إليها صيانة شبكات الصرف بتجهيز 3 لوادر و2 حفار، خلال فترة الأمطار الغزيرة، وكذا التنسيق مع شركات الإسكان والنظافة بالمدينة لتوفير المعدات المطلوبة أثناء هذه الفترة، والتي من بينها 5 لوادر و4 حفارات و3 سيارات شفاط، وغير ذلك من المعدات.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه تم إضافة 30 نقطة صرف مياه أمطار جديدة بأماكن تجمع المياه داخل الأحياء السكنية، وإنشاء 70 نقطة صرف مياه أمطار بالطرق الجديدة ليصبح إجمالي نقاط الصرف بالمدينة 870 نقطة، كما تم إنشاء خطوط صرف أمطار مساعدة بأماكن متفرقة بالمدينة بأقطار تتراوح بين 300 و 400 مم، مضيفاً أن خطة الطوارئ العاجلة لتطهير وتأهيل نقاط صرف الأمطار شملت المحور المركزي الشمالي والجنوبي بداية من مدخل 2 - طريق ص بداية من هايبر – شارع البستان، والأحياء (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 10 – 12 – 13 – 16 - 17)، كما يتم تطهير الخطوط الرئيسية باستخدام الكباش .سقوط أمطار غزيرة.

وقال: شملت خطة تطهير شبكة الصرف الصحي بالمدينة عدة مناطق وهي: الحي الأول المجاورات : ( 1 , 2 , 3 , 4 ) ، والحي الثاني المجاورات: ( 1 , 2 , 3 , 4 ) ، والحي الثالث المجاورات : ( 1 , 2 , 3 , 4 ) ، والحي الحادي عشر المجاورات : ( 1 , 2 , 3 , 4 )، والحي الثالث عشر المجاورات : ( 1 , 2 , 3 , 4 ) ، والحي الثاني عشر (المستقبل) ، والحي السابع المجاورات : ( 1 , 2 , 3 , 4 ) ، والحي الثامن المجاورات : ( 1 , 2 , 3 , 4 )، بجانب أعمال تطهير نقاط صرف مياه الأمطار ووضع علامات على الأرصفة تبين مكان نقاط الصرف.

ونوه رئيس الجهاز عن أنه يتم تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة اللازمة لمحطات رفع الصرف الصحي بالمدينة، وتشمل محطة شرق المدينة بتصرف يومي 5000 متر مكعب/يوم، ومحطة سوديك بتصرف يومي 3000 متر مكعب/يوم ، حيث تم تغيير طلمبة من النوع الغاطس والتي تعمل حتى في حالة غرق المحطة بالكامل وتستقبل أجساما صلبة حتي 100مم، كما تم صيانة طلمبتين أخريين بالمحطة لتصل نسبة رفع الكفاءة بها إلي 80%، كما تم تغيير طلمبة بمحطة سوديك من النوع الغاطس ورفع كفاءة الطلمبة الأخري لتصبح كفاءة محطة سوديك حوالي 75%.