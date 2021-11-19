الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» توضح كيفية اكتشاف الجبن الفاسد في الأسواق قبل الشراء

جبن
جبن

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، عن  طرق كيفية تحديد الجبن الفاسد من عدمه في الاسواق والسوبر ماركت

وأوضح تقرير لمعهد الإنتاج الحيواني ان هناك العديد من العلامات التي يمكن من خلالها التفرقة بين الجبنة الفاسدة والصالحة، فعلي سبيل المثال الجبنة الرومي الفاسدة يظهر عليها فطريات بيضاء أو خضراء اللون، أما الصالحة فلا يكون عليها اي فطريات.

- الفرق بين الجبنة الفاسدة والجيدة

وأوضح التقرير أنه  يمكن معرفة الجبنة البيضة الفاسدة من خلال علامتين أولا، يكون عليها طبقة رقيقة ممزقة والثانية يكون لونها مائل إلى الاصفرار، وفيما يخص الجبن الجافة مثل ( الرومي، فلامنك، الشيدر)، تكون علامات الفساد علي صورة عفن أما أزرق أو أصفر أو أخضر ، وفي بعض الحالات قد تتحول الفطريات الي بودرة سوداء داكنة.

وتابع أن فساد الجبنة لا يعني ضرر، فهناك فرق بين فساد الجبنة وتلوثها، ويقصد بالفساد في الجبنة هو تغير في الصفات الطبيعية مثل تحول الحليب الى زبادي، أما التلوث وهو وجود مسببات أمراض.

- أعراض التسمم الغذائي

 

وأشار التقرير إلى أن هناك أعرضًا للتسمم الغذائي في حالة تناول الشخص أكلا فاسدا وهي: "قيء، إسهال، سخونة، ألم في البطن"

وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي، و بحسب الأطباء، "التسمم الغذائي يسبب جفافا شديدا بالجسم أو اضطرابا في معادن الجسم، نتيجة الإسهال المتكرر والقيء والشعور بالغثيان، وبالتالي فقدان الوعي،  ويجب الاتصال بالإسعاف فورًا.

الزراعة توضح كيفية اكتشاف الجبن الفاسد الاسواق قبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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