الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التضامن» تختتم المرحلة الأولى من «بالوعي مصر بتتغير» الأسبوع المقبل

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لحملة «بالوعي مصر بتتغير» الأسبوع المقبل، في 24 من نوفمبر الجاري، وشملت 4 محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».

وأشارت وزارة التضامن إلى أن الحملة وصلت لمحطتها الأخيرة  بالمرحلة الأولى في سوهاج، حيث شهدت إقبالا كبيرا من السيدات ووصل عدد المترددات على مشروعات تنمية المرأة الريفية بمركز المنشأة فقط لعدد 912 مستفيدة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة «بالوعي مصر بتتغير» وتستهدف كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضافت وزيرة التضامن أن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا بين مواطني القرى والمراكز، خاصة على العيادات المتنقلة والمخصصة لمواجهة الزيادة السكنية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "2 كفاية"، بالإضافة التوعية لرعاية الأطفال في الحضانات ضمن برنامج الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى أهمية الكشف عليهم، كما تشهد الحملة تسجيل أعداد متزايدة من الطلبات الخاصة بعمل مشروعات متناهية الصغر تحت برنامج "فرصة".

وأكدت القباج أن رئيس الجمهورية يحرص على توفير "حياة كريمة" للمواطنين ودورنا كتنفيذيين إنجاز تلك التوجيهات الرئاسية وتحقيقها، وهو ما تعمل عليه جميع الوزارات الشريكة.

وتركز الحملة على أهمية توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات وإرشادهم على المستندات المطلوبة منهم، كما تستفيد الحملة من حصر الخدمات غير المُتاحة أو غير الكافية أثناء جولتها لتعلم على توفيرها إما من طرفها أو بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية.

وقد حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تواجد العاملين بالمديريات والإدارات الاجتماعية والقائمين على برنامج "تكافل وكرامة" للرد علي استفسارات وشكاوى المواطنين والرد عليها من خلال التحقق من بيانات المواطنين المرقمنة على أجهزة التابلت.
 

وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الجمهورية وزيرة التضامن المبادرة الرئاسية برنامج تكافل وكرامة نيفين القباج حياة كريمه الطفولة المبكرة محافظة سوهاج

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