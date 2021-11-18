الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة مسنة مُقيدة ومذبوحة داخل شقتها بالدقهلية

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الامنية فى محافظة الدقهلية،على جثة ربة منزل مقيدة ومذبوحة داخل منزلها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد طارق عبدالهادي، مأمور مركز المنصورة، بالعثور على جثة ربة منزل “أمال.ل.ر”، 62 سنة، مقيمة بقرية تلبانة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة أن الجثة السيدة الستينية مقيدة ومذبوحة داخل شقتها.

و تبين من التحرياتع المبدئية أن زوجها متوفى منذ عشر سنوات ولها ولدين بالخارج وابنتها متزوجة ومقيمة فى إيطاليا مع زوجها، وأن منزلها مكون من خمس طوابق وزوجة ابنها مقيمة معها بالطابق الخامس وهى التي اكتشفت الحادث.

وشكل اللواء إيهاب عطية مدير المباحث، فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الدقهلية جثة ربة مذبوحة تلبانة

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